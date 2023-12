29175, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 29175 que ha sido vendido, entre otros, en Novelda (Alicante), en Badalona (Barcelona), en Almazora y Castellon de la Plana (Castellón) y en Archena, Cartagena, Ceutí, Librilla, Lorca y Murcia (Murcia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Ahora bien, el método para cobrarlo puede ser diferente. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado.

Además, puedes cobrar tu premio a través del sistema Bizum o en efectivo.

En caso de que tu premio sea superior a los 2.000 euros, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para cobrarlo.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas de forma rápida y cómoda. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, como la pedrea (premios inferiores a 2.000 euros).

Los pasos para cobrar el premio de la pedrea mediante Bizum son sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Accede a la aplicación móvil de tu banco.

3. Genera un código QR que contenga los datos necesarios para recibir el premio.

4. Muestra el código QR al empleado de la administración para validar y recibir tu dinero.

De esta manera, podrás recibir al instante el dinero correspondiente al décimo premiado con la pedrea directamente en tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad está compuesto por 99.999 números (y bolas) que se colocan dentro del bombo correspondiente durante el sorteo. Además, existe otro bombo donde se encuentran los premios.

El sorteo se celebra anualmente cada 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones en premios.

En total, se emiten 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una, lo que da un total de 172 millones de décimos disponibles en circulación.

Cada billete se divide en diez décimos individuales, con un costo de 20 euros cada uno.

La Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte en España. Después del sorteo del 22 de diciembre, se estima que un total de 26 millones de décimos resultan premiados.

Con estos datos, podemos ver la importancia y popularidad del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde incluso los premios más pequeños, como la pedrea, pueden ser una gran alegría para empezar las fiestas navideñas con algo más de dinero.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.