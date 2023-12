17494, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 17494 que ha sido vendido en Málaga.

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo anual de Lotería de Navidad reparte numerosos premios entre los participantes y uno muy esperado es el conocido como "la pedrea". Este año se han seleccionado un total de 1.794 números agraciados con esta categoría especial del sorteo navideño. Cada uno de estos números está premiado con una cantidad fija: 1.000 euros por serie completa y si solo posees un décimo del número ganador recibirás una parte proporcional equivalente a 100 euros.

La diferencia entre un décimo y una participación

Es importante conocer la diferencia entre un décimo y una participación en la Lotería de Navidad. Al adquirir un décimo, estás apostando 20 euros por un número específico. El décimo es emitido directamente por la Administración de Loterías y cualquier premio que te corresponda será exclusivamente para ti, a menos que hayas compartido tu décimo con otras personas. En cambio, las participaciones son fracciones de un décimo y pueden ser realizadas por personas, asociaciones o empresas. El coste de una participación es inferior a los 20 euros del décimo completo, lo que significa que el premio también será menor en proporción. Además, es importante tener en cuenta que algunas participaciones tienen un precio superior al valor real del dinero jugado, como ocurre con aquellas relacionadas con viajes de estudios o proyectos benéficos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar algún premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. En el caso de los grandes premios como el Gordo o los segundos y terceros premios, sí se debe tributar una parte del dinero ganado al ir a cobrarlo a la entidad financiera autorizada correspondiente. Sin embargo, cuando se trata de premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva y no es necesario realizar ninguna declaración ni pagar impuestos sobre ellos.

En resumen, aunque no te haya tocado el gran premio millonario en la Lotería de Navidad este año, si has sido agraciado con la pedrea, recibirás 1.000 euros por serie completa o una parte proporcional si tienes un décimo del número ganador. Recuerda que los premios menores como la pedrea están libres de impuestos y no es necesario declararlos ante Hacienda. ¡Disfruta de ese dinero extra para comenzar la Navidad con alegría!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.