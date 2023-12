35514, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 35514 que ha sido vendido en Roquetas de Mar (Almería), en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Valencia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos más probabilidades tendrás. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico a otros premios: las posibilidades aumentan alrededor del 5%. Incluso si uno se conforma solo con el reintegro (recuperar lo invertido), tiene una probabilidad de casi el 10%.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte más de 2.500 millones de euros en premios cada año, beneficiando a un total de 26 millones de décimos ganadores. Los premios principales son los siguientes:

- El Gordo: un premio total de 4.000.000 euros, lo que significa que cada décimo ganador se lleva 400.000 euros.

- Segundo premio: una recompensa total de 1.250.000 euros por serie, es decir, cada décimo gana 125.000 euros.

- Tercer premio: un premio total de 500.000 euros por serie, con un pago individual para cada décimo agraciado de 50.000 euros.

- Cuartos premios: hay dos cuartos premios en juego, con una recompensa total por serie valorada en 200.000 euros y un pago individual para cada décimo ganador equivalente a 20.000 euros.

- Quintos premios: se otorgan ocho quintos premios, con una recompensa total por serie valorada en 60.000 euros y un pago individual para cada décimo agraciado equivalente a 6.000 euros.

- Pedrea (premio menor): se reparten un total de 1.794 pedreas (premios menores), con una recompensa total por serie valorada en 1.794 euros y un pago individual para cada décimo ganador equivalente a 100 euros.

Además, existen otros tipos adicionales de aproximaciones al primer y segundo lugar del sorteo principal.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin la participación de los niños del colegio de San Ildefonso. Desde 1771, estos pequeños tienen el honor y la responsabilidad de cantar los números premiados durante el sorteo. Esta tradición tiene sus raíces en el reinado del rey Carlos III, cuando un niño del colegio fue el primero en cantar la Lotería. Desde entonces, los niños de San Ildefonso han puesto su voz para anunciar los premios cada 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para cantar los premios. Sin embargo, no todos pueden cumplir con los requisitos necesarios: deben tener más de ocho años, una buena voz y fluidez verbal, entre otros aspectos importantes.

En resumen, aunque ganar el Gordo puede parecer una posibilidad remota debido a las probabilidades bajas, todavía hay muchos otros premios disponibles que pueden alegrarnos estas fiestas navideñas. La Lotería de Navidad es un evento tradicional muy esperado en España y cuenta con numerosos premios que pueden marcar la diferencia para aquellos afortunados ganadores. Además, gracias a los niños del colegio San Ildefonso y su participación activa como "cantantes" durante el sorteo, esta celebración adquiere aún más magia e ilusión para todos aquellos que siguen este acontecimiento año tras año.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.