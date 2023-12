El 20462, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados. Entre ellos se encuentra el número 20462 que ha sido vendido en Vilafranca del Penedès (Barcelona), en San Sebastian (Gipuzkoa), en Chauchina (Granada) y en Pont d'Inca (Illes Balears). Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día 22 de diciembre, una vez finalizado el sorteo y realizadas las verificaciones correspondientes a los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. El método para cobrarlo puede variar según el monto del premio. Por ejemplo, si este es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado para Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe también la posibilidad de cobrar el premio mediante Bizum o en efectivo. Sin embargo, en caso de que el monto supere esta cantidad límite, será obligatorio acudir a una entidad financiera autorizada para poder retirar el dinero.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona impaciente o te preocupa que tu décimo caduque antes de poder cobrarlo... lo primero que debes saber es que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados caducan a los tres meses después del día en el que se celebra el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. En otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para poder cobrar tu premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa debido a ciertos términos que suelen generar confusión. Aunque se repite cada año, es importante entender las diferencias entre ellos, especialmente si has resultado ganador.

Número: Es simplemente una combinación de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad existen un total de 100.000 números posibles, desde el número 0 hasta el número 99999.

Décimo: Probablemente sea el término más familiar y conocido por la mayoría. Se refiere al boleto o papel adquirido para participar en el sorteo. Como su nombre indica, representa una décima parte del billete completo (recuerda que cada billete está compuesto por diez décimos). Los ciudadanos tienen la opción de comprar uno o varios décimos con diferentes números, pero siempre al precio unitario de 20 euros cada uno. De cada número disponible existen un total de 1.950 décimos impresos.

Billete: Un billete corresponde a una serie completa formada por diez décimos con el mismo número. Es decir, no es sinónimo del término "décimo". Adquirir un billete para este sorteo implica desembolsar 200 euros, no solo 20. En caso de que tu billete resulte premiado con el Gordo, tendrás la suerte de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no solo 400.000 euros.

Serie: Este término puede resultar un tanto confuso. Una serie se compone de todos los billetes existentes para cada número en el sorteo de la Lotería de Navidad. Cada serie engloba un total de 100.000 billetes que, a su vez, contienen diez décimos cada uno. En la edición actual, la Lotería de Navidad cuenta con un total de 185 series disponibles (lo que equivale a 1.850 millones de décimos).

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.