42652, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 42652 que ha sido vendido, entre otros, en Alcázar de San Juan y Ciudad Real (Ciudad Real), en Córdoba, en Alcobendas, Alcorcón y Madrid (Madrid), en Villafranca Caballeros (Toledo) y en Alfara del Patriarca, Gandia y Quart de Poblet (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo de la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos, más probabilidades tendrás para ganar algún premio en este sorteo tan esperado por todos los españoles.

Lo mismo pasa si ampliamos el abanico y consideramos los demás premios; las posibilidades aumentan alrededor del cinco por ciento (5%). Y si uno se conforma solo con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores: casi un diez por ciento (9,99%).

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu premio de Lotería de Navidad en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. El premio, incluidos los décimos agraciados con la pedrea, se podrá cobrar en metálico o vía Bizum.

En cambio, si el premio es superior a los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya tiene más de dos siglos y medio desde su primera edición. Fue en diciembre del año 1812 que tuvo lugar este sorteo por primera vez.

Su origen se remonta a una iniciativa planteada durante la invasión napoleónica en España. En ese entonces, Cádiz era la única región que resistía al ejército francés y necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de la Independencia.

Desde entonces, este sorteo ha continuado celebrándose cada año y ha ido evolucionando con el paso del tiempo.

No fue hasta diciembre del año 1892 cuando apareció por primera vez la denominación "Lotería de Navidad". Sin embargo, fue cinco años después cuando realmente los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

A lo largo de su historia, incluso durante la Guerra Civil española, este sorteo no dejó de celebrarse. Incluso en esa época tan difícil y dividida para el país, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.