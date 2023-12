02345, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 02345 que ha sido vendido, entre otros, en Benidorm (Alicante), en Bilbao (Bizkaia), en Barbastro (Huesca), en Jaén, en Madrid, en Málaga, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en Seseña y Toledo (Toledo) y en Manises (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que, te toque a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su pellizco. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Así, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra hay que calcular un 20% de retención.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Así, si has tenido suerte y has ganado el Gordo o alguno de los otros grandes premios (segundo o tercer lugar), sí tendrás que tributar por ellos; sin embargo, al acudir a tu entidad financiera autorizada para reclamar el premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte. Menos aún si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona impaciente y temes que tu premio de la Lotería de Navidad caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para poder cobrar tu premio en la Lotería de Navidad.

La pedrea es uno de los muchos premios repartidos en el sorteo anual español conocido como Lotería de Navidad. Aunque no es uno de los grandes premios millonarios, sigue siendo una alegría para aquellos afortunados cuyo número coincide con alguno extraído durante el sorteo. Cada serie agraciada con la pedrea se lleva un total de 1.000 euros en efectivo. Sin embargo, si solo posees un décimo del número ganador, recibirás una cuantía menor: 100 euros por décimo.

Es importante tener en cuenta las implicaciones fiscales al obtener un premio en cualquier lotería o juego similar. En el caso específico de la Lotería Nacional española y sus sorteos especiales como el Sorteo Extraordinario de Navidad, Hacienda tiene su parte asegurada. Sin embargo, existen ciertos límites establecidos por ley respecto a qué cantidad está libre o exenta del pago de impuestos.

En el caso de la pedrea y otros premios menores en la Lotería de Navidad, aquellos inferiores a 40.000 euros están libres de cargas impositivas. Esto significa que no tendrás que preocuparte por declarar este tipo de premio a Hacienda ni por pagar impuestos sobre él. Sin embargo, si tu premio supera los 40.000 euros, deberás calcular un 20% de retención para saber cuánto deberás pagar al fisco.

Es importante destacar que si resultas ganador del Gordo o alguno de los grandes premios en la Lotería de Navidad, sí estarás obligado a declararlo y tributar por él. Sin embargo, el proceso es bastante sencillo ya que al acudir a tu entidad financiera autorizada para reclamar el premio, la Agencia Tributaria retendrá automáticamente su parte correspondiente antes de entregarte el dinero.

En cuanto al plazo para cobrar un décimo premiado en la Lotería de Navidad, tienes tiempo más que suficiente para hacerlo sin problemas ni prisas innecesarias. Los décimos ganadores caducan tres meses después del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tendrías hasta el 22 de marzo de 2024 para poder cobrar tu premio sin ningún inconveniente.

Así que si eres uno/a de los/as afortunados/as agraciados/as con una pedrea en la Lotería de Navidad o cualquier otro premio menor, puedes estar tranquilo/a sabiendo que no tendrás cargas impositivas sobre ese dinero extra obtenido durante las fiestas navideñas. Aprovecha ese dinerillo extra como mejor te convenga y disfruta del espíritu festivo con una sonrisa en la cara. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.