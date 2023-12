06263, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 06263 que ha sido vendido en Roquetas de Mar (Almería), en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia) y en Pamplona (Navarra). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona impaciente o te preocupa que tu décimo premiado en la Lotería de Navidad caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para cobrarlo. Los décimos premiados tienen tres meses para ser canjeados a partir del día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo de 2024.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte más de 2.500 millones de euros en premios cada año entre los afortunados poseedores de sus números ganadores. Los diferentes premios son los siguientes:

- El Gordo: Un único primer premio con un valor total de 4 millones de euros y un pago por décimo ganador equivalente a 400 mil euros.

- Segundo Premio: Un segundo puesto con un valor total por serie igual a 1 millón y cuarto (1.250 mil) y un pago por décimo agraciado igual a ciento veinticinco mil (125 mil) euros.

- Tercer Premio: La tercera posición tiene un valor total por serie de medio millón (500 mil) euros y un pago por décimo igual a cincuenta mil (50 mil) euros.

- Cuartos Premios: Dos premios de cuarta categoría, cada uno con un valor total por serie igual a doscientos mil (200 mil) euros y un pago por décimo ganador equivalente a veinte mil (20 mil) euros.

- Quintos Premios: Ocho premios de quinta categoría, con un valor total por serie de sesenta mil (60 mil) euros. Cada décimo ganador recibe una cantidad de seis mil (6.000) euros.

- Pedrea: Un total de 1.794 premios de pedrea, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo agraciado equivalente a cien (100) euros.

- Aproximaciones al Primer Premio: Dos premios en esta categoría, cada uno con un valor total por serie igual a 20.000 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 2.000 euros.

- Aproximaciones al Segundo Premio: Dos premios en esta categoría, cada uno con un valor total por serie igual a 12.500 euros y un pago por décimo agraciado equivalente a 1.250 euros.

- Aproximaciones al Tercer Premio: Dos premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 9.600 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 960 euros.

Centenas del primer premio: Noventa y nueve (99) premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 100 euros.

- Centenas del segundo premio: Noventa y nueve (99) premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 100 euros.

- Centenas del tercer premio: Noventa y nueve (99) premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo agraciado equivalente a 100 euros.

- Centenas de los cuartos premios: Ciento noventa y ocho (198) premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 100 euros.

- Terminaciones primer premio: Novecientos noventa y nueve (999) premios, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 100 euros.

- Terminaciones segundo premio: Novecientos noventa y nueve (999) premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 100 euros.

- Terminaciones tercer premio: Novecientos noventa y nueve (999) premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 1.000 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 100 euros.

- Reintegros: Nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) premios aquí, cada uno con un valor total por serie igual a 200 euros y un pago por décimo ganador equivalente a 20 euros.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido afortunado y has ganado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso de los premios principales como El Gordo, el segundo premio o el tercero, deberás tributar por ellos. Sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para cobrar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Aún más importante, los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva.

En resumen, aunque no hayas ganado el primer premio millonario en la Lotería de Navidad, recibir una pedrea puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinero extra. Recuerda que tienes hasta marzo para cobrar tu décimo ganador y disfrutar del premio merecido.

