23884, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 23884 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Gijón (Asturias), en Ciudad Real, en Hervás (Cáceres), en Córdoba, en Madrid, en Galletas (Santa Cruz de Tenerife), en Gandia y Valencia (Valencia) y en Calatayud (Zaragoza). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Así como si has tenido suerte y ganaste el Gordo o algún otro gran premio, tendrás que tributar y pagar impuestos sobre ese dinero ganado; sin embargo, cuando se trata del dinero obtenido por recibir una pedrea o cualquier otro pequeño premio menor al Gordo principal no tendrás que pagar impuestos sobre él.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños del colegio de San Ildefonso. Estos pequeños tienen la importante misión de cantar los números que salen durante el sorteo. Esta tradición navideña se remonta a 1771, cuando durante el reinado de Carlos III, un niño del colegio fue el primero en cantar los números premiados. Desde entonces, los niños de San Ildefonso han sido parte integral del sorteo del 22 de diciembre. Cada año, decenas de niños se presentan como voluntarios para tener la oportunidad única y especial de subirse al escenario y poner su voz a la banda sonora navideña. Sin embargo, no cualquiera puede participar; es necesario cumplir con ciertos requisitos como tener más de ocho años, tener una buena voz o fluidez verbal y otros criterios establecidos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando se juega a la Lotería de Navidad, es importante entender que hay una diferencia entre un décimo y una participación. Un décimo es una apuesta individual por un número específico que cuesta 20 euros. Cuando compras un décimo, ese billete es exclusivamente tuyo y cualquier premio asociado al número pertenece únicamente a ti (a menos que lo hayas compartido con otras personas). Además, el décimo es emitido por la Administración oficial.

Por otro lado, las participaciones son fracciones o porciones más pequeñas del décimo completo. Las participaciones pueden ser creadas por personas individuales, asociaciones benéficas o empresas y no son emitidas por la Administración. El costo de una participación es inferior a los 20 euros del décimo completo y, como resultado, el premio asociado también será proporcionalmente menor al premio total. Es importante tener en cuenta que a veces el costo de una participación puede ser superior al valor real de la cantidad jugada. Esto suele suceder cuando se compran participaciones para viajes de estudios u otras causas benéficas.

En resumen, la pedrea de la Lotería de Navidad es un premio menor pero aún así una alegría para los afortunados ganadores. No está sujeto a impuestos y puede ser una forma perfecta de empezar las fiestas con un pequeño extra económico. Además, los niños del colegio San Ildefonso siguen siendo los protagonistas del sorteo y cada año se presentan voluntarios para cantar los números premiados. Recuerda que jugar con un décimo te garantiza la exclusividad del premio, mientras que las participaciones son fracciones más pequeñas que pueden tener un precio superior al valor real jugado. Así que, ¡buena suerte en futuros sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.