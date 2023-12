El 92615, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha revelado los números premiados de este año. Entre ellos se encuentra el número 92615 que ha sido vendido en A Coruña, en Arjona (Jaén), en Madrid, en Antequera (Málaga) y en Sevilla. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, un premio que aunque no es millonario, te otorga 1.000 euros por serie si tienes un décimo completo. Si solo tienes una fracción del número agraciado, el premio será proporcionalmente menor a 100 euros por décimo. Aunque no solucionará todos tus problemas económicos, este dinero extra puede ser un alivio para afrontar los gastos navideños.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es bien sabido que quien siempre sale ganando en la Lotería de Navidad es Hacienda. Sin importar si el premio te toca a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo extraordinario que están libres de impuestos. En concreto, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, hay que calcular y retener un 20% del total del premio.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte más de 2.500 millones de euros en premios cada año entre los 26 millones aproximados de décimos vendidos.

- El Gordo: Este es el gran premio del sorteo y asciende a 4 millones de euros por serie y 400 mil euros por décimo.

- Segundo premio: Se trata de un premio de 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.

- Tercer premio: El tercer premio tiene un valor de 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.

- Cuartos premios: Hay dos cuartos premios, cada uno con un valor de 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo.

- Quintos premios: En total, se reparten ocho quintos premios, con un valor de 60.000 euros la serie, es decir, cada décimo ganador recibe 6.000 euros.

- Pedrea de cinco cifras: Este es el tipo de premio que has ganado, con una cuantía de 1.794 series agraciadas con 1.000 euros cada una y repartiendo así a los ganadores la cantidad de 100 euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio: Hay dos aproximaciones al primer premio que otorgan a sus poseedores un total de 20.000 euros cada una en series completas y unos muy buenos también para los afortunados portadores del número agraciado (2 mil).

- Aproximaciones al segundo y tercer lugar: Al igual que las aproximaciones al primer lugar, hay dos aproximaciones para el segundo puesto del sorteo (12 mil quinientos) y otras dos para el tercer puesto (9 mil seiscientos).

- Centenas del primer, segundo y tercer lugar más cuartos puestos: En todos estos casos existen noventa y nueve centenas repartidas entre los diferentes números agraciados en todas estas categorías dotadas todas ellas con mil euros completando todas las series agraciadas.

- Terminaciones de los premios principales: En estos casos, hay novecientas noventa y nueve terminaciones agraciadas con 1.000 euros cada una en series completas y con 100 euros por décimo ganador.

- Reintegros: Por último, los reintegros son premiados con 200 euros la serie, es decir, cada décimo ganador recibe 20 euros.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición que tiene más de dos siglos. Se celebró por primera vez en diciembre de 1812 durante la invasión napoleónica. En aquel momento, Cádiz era la única región que resistía el avance francés y necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de Independencia contra Francia. Fue entonces cuando Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, tuvo la idea del sorteo navideño como método para obtener recursos económicos.

Desde su inicio en Cádiz, el sorteo se ha llevado a cabo principalmente en Madrid. Sin embargo, al principio no se conocía como "Lotería de Navidad". No fue hasta el año 1892 que se hizo referencia oficial a este nombre para el sorteo extraordinario celebrado el día 23 de diciembre. Cinco años después, los primeros décimos ya llevaban impreso ese nombre.

A lo largo de su historia, incluso durante la Guerra Civil española cuando el país estaba dividido entre republicanos y nacionales, el Sorteo Extraordinario se mantuvo activo aunque organizando sorteos paralelos y diferentes en ambos bandos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.