83901, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 83901 que ha sido vendido en Madrid. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo posees un décimo del número ganador, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros que recibe cada décimo ganador pueden ser una agradable sorpresa para comenzar las fiestas con un poco más de dinero en el bolsillo. No solucionará todos tus problemas económicos, pero te ayudará a enfrentar los gastos extras de estas fechas.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa por cobrar tu premio o simplemente te preocupa que tenga fecha límite para hacerlo, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados caducan tres meses después del sorteo extraordinario del día de Navidad. En otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo del año siguiente para reclamar tu premio.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así, ya que en un principio los décimos no tenían ninguna imagen impresa, solo el número del sorteo y la fecha de celebración.

Sin embargo, esta tradición comenzó a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se decidió incorporar una imagen de carácter religioso relacionada con la Navidad. Este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura, que data del año 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. En realidad, es una serie compuesta por tres paneles: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de Lotería de Navidad reparte numerosos premios, pero el más común y accesible para más personas es la pedrea. En total, hay 1.794 números agraciados con este premio. Cada uno de estos números recibe un premio de 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo ganador.

En resumen, aunque no hayas ganado el Gordo en esta edición de la Lotería de Navidad, tener un décimo agraciado con la pedrea puede darte un pequeño alivio económico para encarar las fiestas navideñas sin tantos apuros financieros. Recuerda que tienes hasta marzo para reclamar tu premio y que cada año los décimos tienen una nueva imagen artística relacionada con la Navidad. ¡Buena suerte en los próximos sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.