37045, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 37045 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Cornellà de Llobregat (Barcelona), en Madrid, en Málaga, en Reus (Tarragona), en Andorra (Teruel), en Aldaia, Alzira y Benifairo de Valldigna (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda y eso no cambia este año tampoco. Y es que tanto si te toca a ti como a cualquier otra persona, podrás estar seguro/a de que una parte del importe ganado irá directamente a parar al fisco español debido a las cargas impositivas correspondientes.

Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos y uno de ellos son los premios inferiores a 40.000 euros.

A partir de esa cifra, se debe calcular un 20% de retención en concepto de impuestos para los premios de la Lotería de Navidad.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a de los/las afortunados/as que ha logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por tener que declararlo ante Hacienda. En el caso de los grandes premios, como el Gordo o el segundo y tercer puesto, sí es necesario tributar. Sin embargo, al ir a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, al cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

Aún más importante es saber que los premios menores como la pedrea están exentos completamente del pago impositivo.

Por lo tanto, si tienes la suerte de haber ganado con una pedrea en esta edición del sorteo navideño español y has obtenido 100 euros por tu décimo agraciado con ese número específico (37045 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Cornellà de Llobregat (Barcelona), en Madrid, en Málaga, en Reus (Tarragona), en Andorra (Teruel), en Aldaia, Alzira y Benifairo de Valldigna (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)), podrás disfrutarlo íntegramente sin necesidad alguna de realizar ningún trámite adicional ante Hacienda.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado anteriormente, pero cada año cambia la imagen impresa en los décimos del Sorteo Extraordinario del día 22 de diciembre, conocido popularmente como "Lotería Nacional". No siempre fue así. De hecho, durante muchos sorteos previos no había ninguna imagen impresa sobre estos billetes.

Sin embargo, esto cambió a partir de mediados del siglo XX. Es entonces cuando se estableció la tradición de incluir una imagen que tenga relación con la Navidad y un significado religioso.

Este año, en particular, los décimos llevan impresa la obra de arte titulada "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra en exhibición en el Museo del Prado. La obra representa el nacimiento de Jesús y es un conjunto que incluye tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Con estos datos sobre qué hacer si ganas con una pedrea en la Lotería de Navidad, cuánto debes pagar a Hacienda dependiendo del importe ganado y por qué los décimos siempre presentan obras de arte relacionadas con la Navidad, estarás mejor preparado/a para disfrutar al máximo tu suerte si te agraciaron con uno o varios décimos premiados este año.

Recuerda siempre jugar con responsabilidad y tener presente que las probabilidades de ganar son muy bajas en comparación con el número total de billetes vendidos cada año. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.