81722, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual, entre los cuales se encuentra el número 81722 que ha sido vendido, entre otros, en El Campello (Alicante), en Pola de Lena (Asturias), en Barcelona, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Algeciras (Cádiz), en Toledo, en Aldaia, Burjassot y Gandia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Si has sido agraciado con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, es importante entender la diferencia entre tener un décimo y una participación. Jugar un décimo implica apostar 20 euros por un número específico. Este décimo es exclusivamente tuyo y el premio correspondiente también lo será (siempre y cuando no hayas compartido el décimo). Además, los décimos son emitidos por las Administraciones.

Por otro lado, las participaciones son fracciones de un décimo que pueden ser creadas por personas, asociaciones o empresas en lugar de las Administraciones. El costo de una participación suele ser inferior a los 20 euros del costo total del décimo y su premio también será proporcionalmente menor. Es importante tener en cuenta que en algunos casos el costo de una participación puede ser mayor que su valor real debido a actividades benéficas o viajes escolares.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has sido agraciado con una pedrea u otro tipo de premios en la Lotería de Navidad y el monto no supera los 2.000 euros, podrás cobrarlo en efectivo en cualquier Administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de que el premio supere esa cantidad, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria. También existe la opción de recibir el premio a través de Bizum.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Cuando se trata de premios en la Lotería de Navidad, siempre hay un ganador seguro: Hacienda. La Agencia Tributaria se lleva una parte del premio, ya sea para ti o para cualquier otra persona. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo extraordinario que están exentos de impuestos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están libres de cargas impositivas y no requieren retención alguna. A partir de esa cifra, se aplica una retención del 20% sobre el monto ganado.

En resumen, aunque ganar la pedrea o cualquier otro tipo de premio en la Lotería de Navidad no te convertirá en millonario instantáneo, sí puede ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas con un dinero extra. La diferencia entre tener un décimo y una participación radica en quién emite el boleto y cómo se distribuye el premio.

Es importante tener en cuenta los límites establecidos para cobrar los premios y las retenciones impositivas correspondientes según el monto ganado. Si has sido agraciado con la pedrea u otro tipo de premio este año, asegúrate de consultar con una Administración de Loterías o entidad financiera autorizada para recibir tu premio de la forma más conveniente para ti. Recuerda que, independientemente del monto ganado, te espera una pequeña alegría navideña gracias a la Lotería de Navidad.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.