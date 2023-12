81355, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 81355 que ha sido vendido, entre otros, en Sax (Alicante), en Cornellà de Llobregat y Vallirana (Barcelona), en Los Corrales de Buelna (Cantabria), en Madrigal de la Vera (Cáceres), en Cádiz, en Andújar (Jaén), en Las Rozas de Madrid (Madrid), en Roda de Barà (Tarragona) y en Requena (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor, 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa o te preocupa que tu décimo premiado caduque antes de cobrarlo, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para hacerlo efectivo. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad como el Gordo o uno menor como la pedrea, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Cuando acudas a una entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y lo cobres allí mismo, ya habrá sido retenida parte del importe por parte de la Agencia Tributaria. Es importante mencionar que los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva, por lo que no tendrás que tributar por ellos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, ya sea porque se mojó o se rompió, es importante no intentar repararlo por cuenta propia. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva podría ser considerado un intento de falsificación y podría invalidar el décimo. Lo más recomendable en estos casos es acudir a una administración de loterías para que puedan verificar la autenticidad del billete. En caso de que el décimo esté muy dañado y no se pueda confirmar su autenticidad, lo más probable es que sea enviado a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

En resumen, si has ganado la pedrea en la Lotería de Navidad, tienes tiempo suficiente para cobrar tu premio antes de que caduque. Además, no tendrás que declararlo ante Hacienda, ya que los premios menores como este están exentos de impuestos. Si tu décimo resulta dañado o roto, es importante acudir a una administración oficial para verificar su autenticidad y evitar problemas futuros. ¡Disfruta tus ganancias navideñas!

