58702, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad anunció los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 58702 que ha sido vendido en Jérica (Castellón). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Uno de los beneficiarios indiscutibles en el sorteo de la Lotería de Navidad es Hacienda. La Agencia Tributaria siempre se lleva su parte, ya sea si te toca a ti o a cualquier otra persona. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinario que están libres de impuestos. En concreto, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, habrá que calcular un 20% para retención.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería Navidad es toda una "institución" con más de dos siglos desde su primera edición en diciembre del año 1812 durante la invasión napoleónica en España. La idea surgió en Cádiz bajo el mandato de Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias. En aquel momento histórico, Cádiz era una de las pocas regiones que resistía la invasión y necesitaba recaudar dinero para financiar la Guerra de la Independencia contra Francia. Desde entonces, el sorteo se ha celebrado continuamente, primero en Andalucía y luego en Madrid. No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se utilizó por primera vez la denominación actual "Lotería de Navidad". Sin embargo, no fue hasta cinco años después que los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre de "Sorteo de Navidad". Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo no dejó de celebrarse. A pesar del país dividido en dos facciones, republicanos y nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia a 30 números con la pedrea dentro del total disponible: 99.999 números que conforman el sorteo completo. Entre todos estos números agraciados, se reparten un total de 1.794.000 euros que llevan alegría a diferentes partes del territorio español como consuelo para aquellos que no obtuvieron los premios más grandes deseados por todos. No es el premio principal al que todos aspiran, pero es suficiente para recuperar lo invertido en los décimos y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

Puedes consultar todos los números premiados con 1.000 euros en el sitio web oficial del Sorteo Extraordinario o utilizando directamente su comprobador de décimos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.