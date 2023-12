07198, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre los afortunados se encuentra el número 07198 que ha sido vendido, entre otros, en Unquera (Cantabria), en Madrid y Majadahonda (Madrid), en Cehegín (Murcia), en Tafalla (Navarra), en Ólvega (Soria) y en Alberic, Llosa de Ranes, Manises y Mislata (Valencia), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo. Aunque no tapará esos agujeros que deseabas, te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad está compuesto por 99.999 números y bolas que se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados en este sorteo tan esperado cada año el 22 de diciembre. Además, hay otro bombo destinado a los premios. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo que contiene los números y otra del bombo dedicado a los premios.

Esta lotería reparte un total de 2.520 millones de euros en premios y cuenta con un total de 172 millones de décimos emitidos, lo que equivale a las 180 series disponibles, cada una compuesta por 100.000 billetes o boletos. Cada billete se divide en diez décimos y el coste unitario es de 20 euros.

El Sorteo Extraordinario de Navidad es conocido por ser el sorteo con mayor cantidad y variedad de premios en España. En total, hay 26 millones de décimos premiados tras el sorteo del 22 de diciembre.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero la imagen que aparece en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus primeros años y durante muchos sorteos, los décimos eran simplemente números impresos junto al nombre del sorteo y la fecha.

Esta tradición cambió a partir de la década de 1940, cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con un carácter religioso en los décimos. Este año, la obra seleccionada es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús y consta de tres paneles: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Comprobar número de Lotería de Navidad

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo lotero está lleno de términos específicos que pueden generar confusión para aquellos menos familiarizados con ellos. Algunas palabras clave son: pedrea, reintegro, series, tablas o aproximaciones. A continuación, explicaremos las diferencias entre algunos premios menores que se reparten en el Sorteo Extraordinario:

- Pedrea: se trata de todos aquellos números extraídos durante el sorteo que no corresponden a ninguno de los premios principales. Cada número premiado en la pedrea recibe un premio de 1.000 euros. En total, se reparten 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo. Por lo tanto, todos los décimos cuya última cifra coincida con esta reciben un premio de reintegro. El importe del premio es igual al valor del décimo jugado, es decir, 20 euros por décimo. Cabe destacar que en cada sorteo extraordinario se reparten un total de 9.999 reintegros que ascienden a 200 euros por serie.

- Terminaciones: se trata de los dos últimos números de los números agraciados con el Gordo, segundo y tercer premios en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Cada décimo ganador con una terminación recibe un premio de 1.000 euros (100 euros por décimo). En total, hay 2.997 terminaciones premiadas.

- Aproximaciones: estas son las cifras anteriores y posteriores a las correspondientes al primer, segundo y tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Por ejemplo, si uno de los números ganadores fuera el 45933, sus aproximaciones serían el 45934 y el 45932 respectivamente.

Cada décimo ganador con una aproximación al Gordo recibe un premio total de 2.000 euros (20.000 euros la serie). Si se trata del segundo premio, la cantidad asciende a los 12.500 euros la serie (1.250 euros por décimo). Las aproximaciones al tercer puesto están dotadas con 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

- Centenas: las centenas son las tres primeras cifras de los números premiados con el Gordo, el segundo premio, el tercer premio o los dos cuartos. Cada décimo ganador con una centena recibe un premio de 100 euros. En total, hay 495 premios de mil euros por serie correspondientes a las centenas.

Estas son algunas de las particularidades y términos que caracterizan al Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en España. Un evento esperado por millones de personas cada año que reparte ilusión y alegría durante la temporada navideña.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.