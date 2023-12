03309, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 03309 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Albacete, en Barcelona, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Palma de Mallorca (Illes Balears), en Madrid, en Málaga, en Tarragona y en Aldaia y Chella (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad cambia cada año. No siempre fue así, ya que al principio y durante muchos sorteos los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos; consistían solo en un número, el nombre del sorteo y la fecha en que se celebraba.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó a incorporarse una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso.

Este año, en particular, el Maestro Sopetrán es el autor representado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre. La obra de arte plasmada en los décimos es "La Natividad". Este cuadro, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Se trata de un conjunto que incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición con más de dos siglos. Tuvo lugar por primera vez en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica, como una forma de recaudar dinero para hacer frente al elevado coste económico que suponía la Guerra contra Francia. Cádiz fue el lugar donde se llevó a cabo este primer sorteo navideño, gracias a una idea propuesta por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias.

Desde entonces, el sorteo se ha celebrado continuamente cada año, primero en Andalucía y luego en Madrid. Sin embargo, no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia por primera vez al nombre actual "Lotería Extraordinaria de Navidad". Cinco años después ya aparecían los primeros décimos impresos con dicho nombre.

Incluso durante la Guerra Civil Española, el Sorteo Extraordinario continuó celebrándose sin interrupción. A pesar del país dividido entre republicanos y nacionales, ambos bandos organizaron sus propios sorteos paralelos pero diferentes.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, el verdadero ganador siempre es Hacienda. Sin importar si te toca a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su porcentaje correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo que están libres de impuestos. En concreto, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, se debe calcular un 20% de retención.

En resumen, la pedrea es uno de los premios más modestos dentro del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque no sea una suma millonaria, puede ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas navideñas con un poco más de dinero en el bolsillo. Además, cada décimo premiado con la pedrea cuenta con una imagen relacionada con la Navidad y obras artísticas famosas decoradas en ellos. Es importante tener en cuenta que cualquier premio obtenido estará sujeto a impuestos si supera los 40.000 euros.

¡Felices fiestas y mucha suerte en tus próximos sorteos!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.