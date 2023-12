03016, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados de su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 03016 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Leioa (Bizkaia), en La Linea de la Concepcion (Cádiz), en Sta Lucia de Tirajana (Las Palmas), en Ponferrada (León), en Talavera de la Reina (Toledo), en Aldaia y Mislata (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicitaciones! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie ganadora de la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás una cantidad algo menor: 100 euros por décimo.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas de manera fácil y rápida. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (premios hasta 2.000 euros).

El proceso para cobrar el premio de la pedrea a través de Bizum es muy sencillo:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la app móvil de tu banco.

3. Genera un código QR.

4. Muestra al empleado/a en la administración el código QR para validar tu premio.

De esta manera, podrás recibir instantáneamente el dinero correspondiente al décimo ganador en tu cuenta bancaria.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las posibilidades reales que tenemos de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas dentro del bombo durante el sorteo oficial. Esto significa que existe solamente un 0,001% de posibilidades de que tu décimo tenga el número premiado. En otras palabras, tus probabilidades son de una entre 100.000.

Naturalmente, si tienes más décimos, tus posibilidades aumentan. Lo mismo ocurre si consideramos los diferentes premios. La probabilidad de ganar algún premio en la Lotería de Navidad asciende al 5%. Y si te conformas con el reintegro, las posibilidades de recuperar lo invertido son aún mayores: un 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Esto no siempre fue así. En realidad, durante muchos sorteos antiguos, los décimos no contaban con ninguna imagen impresa y se limitaban a mostrar únicamente el número del sorteo y la fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de la década de los años 40 en el siglo XX. A partir de entonces se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su simbolismo religioso.

Este año, la obra maestra plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es La Natividad del Maestro Sopetrán. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús y consta de tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

En conclusión,

La pedrea es uno de los premios más populares en la Lotería Navideña española que reparte miles de euros en premios. Si tienes la suerte de tener un décimo agraciado con la pedrea, puedes cobrarlo fácilmente a través de Bizum. Además, es importante tener en cuenta que las probabilidades de ganar el Gordo son bastante bajas, pero a medida que se amplía el abanico de premios, aumentan las posibilidades de conseguir algún premio. Por último, cada año los décimos de Navidad presentan una imagen relacionada con la Navidad y la tradición religiosa. Este año se destaca La Natividad del Maestro Sopetrán en los décimos del sorteo.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.