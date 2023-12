79788, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 79788 que ha sido vendido, entre otros, en Almería, en Oviedo (Asturias), en Barcelona, Sabadell y Terrassa (Barcelona), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Madrid, en Málaga, en Carcaixent (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo o alguno de los otros grandes premios (segundo o tercero), sí tendrás que tributar por ellos; sin embargo, al acudir al banco autorizado para cobrar tu premio, cuando lo recibas ya habrá sido retenida una parte correspondiente a impuestos por parte de la Agencia Tributaria. Aún menos preocupante es si se trata de un premio menor, como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y también se puede utilizar para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (premios de hasta 2.000 euros). El proceso para cobrar el premio vía Bizum es muy sencillo:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la aplicación bancaria en tu móvil.

3. Genera un código QR.

4. Muestra el código QR al personal de la administración para validarlo.

Así de fácil es recibir el dinero por tu décimo premiado con la pedrea en tu cuenta bancaria al instante.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo, el 22 de diciembre, una vez finalizado y verificados los números extraídos, los afortunados que hayan ganado algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

El método para cobrarlo puede variar. Por ejemplo, si has ganado un premio inferior a los 2.000 euros por décimo, puedes reclamarlo en cualquier establecimiento oficial del Estado dedicado a las loterías y apuestas. Además, tienes las opciones disponibles para cobrar tu premio mediante Bizum o en efectivo.

En caso de haber ganado un premio más cuantioso, será obligatorio acudir a una entidad financiera autorizada para poder cobrarlo.

¡Felicidades por tu premio de la pedrea en la Lotería de Navidad! Ahora puedes disfrutar de ese dinerillo extra para celebrar las fiestas como te mereces.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.