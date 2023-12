53962, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 53962 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Elche (Alicante), en Barcelona, en Pollensa (Illes Balears), en Gran Tarajal (Las Palmas), en Madrid, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Málaga, en Sevilla y en Cárcer (Valencia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a de los/as afortunados/as en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y ganaste el Gordo o algún otro gran premio en el sorteo navideño, sí tendrás que tributar y pagar los impuestos correspondientes al cobrarlo; sin embargo, si se trata únicamente del dinero obtenido por haber ganado una pedrea como tú lo hiciste, ¡estás exento/a de pagar impuestos! Al ir a la entidad financiera autorizada a reclamar el premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente al cobrarlo. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por los impuestos en este caso.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es cierto que quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. La Agencia Tributaria se lleva un porcentaje del premio, sin importar si te tocó a ti o a otra persona. No obstante, existen algunos premios del sorteo extraordinario que están libres de impuestos. En el caso específico de los premios inferiores a 40.000 euros, estos siempre están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra hay que calcular un 20% como retención para Hacienda.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición con más de dos siglos y medio de historia en España. Fue en diciembre del año 1812, durante la invasión napoleónica al país, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. Cádiz fue donde nació esta idea gracias a Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias; ya que era una región que resistía contra Napoleón y necesitaba recaudar dinero para hacer frente al elevado coste económico ocasionado por la Guerra de Independencia contra Francia.

Desde entonces hasta ahora, el sorteo de la Lotería de Navidad se ha celebrado sin interrupción. Primero se llevó a cabo en Andalucía y luego en Madrid. Al principio no fue conocido con el nombre de Lotería de Navidad, sino que fue hasta el 23 de diciembre del año 1892 cuando se produjo la primera referencia al nombre actual. Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

Este sorteo tiene una gran importancia y apego con España, tanto así que incluso durante la Guerra Civil Española no dejó de celebrarse. En aquel tiempo, debido a la división política existente entre republicanos y nacionales, fueron organizados dos sorteos paralelos y diferentes.

La tradición del Sorteo Extraordinario navideño ha pasado por diversos cambios a lo largo del tiempo para adaptarse a los avances tecnológicos y las necesidades actuales; sin embargo, su esencia sigue siendo la misma: repartir ilusión, alegría y premios millonarios en cada edición.

Espero que esta información te haya sido útil para comprender más acerca del premio que obtuviste en la pedrea de la Lotería de Navidad. ¡Felicitaciones nuevamente!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.