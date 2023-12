32839, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 32839 que ha sido vendido, entre otros, en Villaviciosa (Asturias), en Barcelona, en Alcázar de San Juan y Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en Cádiz, en Madrid, en Palencia, en Aldaia (Valencia), en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y en Zaragoza. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor, 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Da igual que se repita todos los años, ciertos términos siempre juegan al despiste. Y es que no, ni décimo ni billete ni número ni serie son lo mismo. Así que mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos si ha sido premiado.

Número: Es sencillo; son las cinco cifras impresas en el décimo del billete adquirido para participar en el sorteo de Lotería de Navidad. En total hay 100 mil números disponibles (del 0 al 999999).

Décimo: Este término es probablemente el más familiar y claro para la mayoría de las personas. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en la Lotería de Navidad. Como su nombre indica, el décimo es la décima parte de un billete (que recordemos está compuesto por 10 décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no, pero siempre tienen un precio fijo de 20 euros cada uno. Existen 1.950 décimos para cada número.

Billete: Los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Al comprar un billete para este sorteo se desembolsan 200 euros en total, ya que se adquieren los diez décimos correspondientes al mismo número seleccionado. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar 4 millones de euros.

Serie: Este término suele ser el más confuso para muchas personas. Una serie consiste en un conjunto formado por todos los billetes (compuestos por diez décimos) correspondientes a cada uno de los números disponibles en el sorteo de Lotería de Navidad. En total existen 185 series disponibles para esta edición, lo que supone un total aproximado de 1.850 millones de décimos.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional conocido como "Lotería de Navidad" tiene una larga historia que supera los dos siglos y se ha convertido en toda una institución en España durante las festividades navideñas. Su primera edición tuvo lugar en diciembre de 1812, en plena invasión de Napoleón, con el objetivo de recaudar fondos para hacer frente al elevado costo de la Guerra de la Independencia contra Francia. Fue en Cádiz donde se celebró este primer sorteo, ya que era la única región que resistía a las tropas napoleónicas.

A lo largo del tiempo, el sorteo fue trasladado a diferentes lugares hasta establecerse definitivamente en Madrid. Sin embargo, durante sus primeros años no se le conocía como Lotería de Navidad, sino que fue en diciembre de 1892 cuando se hizo referencia por primera vez a este nombre. Cinco años después, los décimos ya figuraban impresos con el nombre "Sorteo de Navidad". Incluso durante la Guerra Civil Española el sorteo continuó celebrándose, aunque dividido entre los republicanos y los nacionales.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad y comodidad. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad. La pedrea es uno de esos premios que pueden ser reclamados utilizando esta aplicación siempre y cuando no superen los 2.000 euros.

El proceso para cobrar un premio de pedrea utilizando Bizum es bastante sencillo:

1. Acércate a una administración oficial autorizada donde hayas comprado tu décimo premiado.

2. Accede a la aplicación móvil o web del banco asociado con tu cuenta bancaria.

3. Genera un código QR utilizando la opción de Bizum en la aplicación o web del banco.

4. Muestra el código QR al trabajador de la administración de lotería para que lo valide.

De esta manera, recibirás el dinero correspondiente a tu décimo premiado con la pedrea directamente en tu cuenta bancaria de forma rápida y segura.

En resumen, la Lotería de Navidad es un evento anual muy esperado por los españoles, y aunque no todos los números obtienen los premios más grandes, como el Gordo, ganar algún dinero con la pedrea puede ser una alegría para comenzar las festividades navideñas con un poco más de dinero en el bolsillo. Es importante entender las diferencias entre términos como número, décimo, billete y serie para comprender mejor cómo funciona este sorteo. Además, herramientas como Bizum facilitan el cobro rápido y seguro de premios menores como la pedrea.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.