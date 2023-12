28618, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 28618 que ha sido vendido en Piedras Blancas (Asturias), en Lorca (Murcia) y en Massamagrell (Valencia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año se reparten más de 2.500 millones en premios entre los más de 26 millones de décimos jugados en la Lotería Nacional Extraordinaria conocida como Sorteo Extraordinario o Sorteo Especial y Familiar para las Fiestas del año (el Gordo o El Niño). Los principales premios son:

El Gordo: el primer premio tiene un valor total que asciende a los 4 millones de euros y está dotado con una cantidad por billete completo y también por décimo.

Segundo Premio: dotado con un total de 1.250.000 euros por serie.

Tercer Premio: con un importe total de 500.000 euros.

Cuartos Premios: dos cuartos premios con una dotación económica de 200.000 euros cada uno.

Quintos Premios: ocho quintos premios, cada uno con una cuantía de 60.000 euros la serie.

Pedrea: esta categoría reparte miles de premios, en concreto son 1.794 premios de 1.000 euros por serie y estando agraciado cada décimo ganador con 100 euros.

Aproximaciones al primer, segundo y tercer premio: se reparten dos aproximaciones para el primer y segundo premio que ascienden a los 20 mil euros por serie (2 mil euros por décimo) y las aproximaciones para el tercer premio tienen una dotación económica similar a las anteriores.

Centenas del Primer, Segundo y Tercer Premio: se reparten noventa y nueve series agraciadas en esta categoría que están dotadas con mil euros (100 euros por décimo).

Centenas del Cuarto Premio: hay ciento noventa y ocho series agraciadas en esta categoría también dotada igualmente que la anterior.

Terminaciones del Primer, Segundo y Tercer Premio comprendiendo los números que terminan igual que estos tres grandes galardones suman novecientos noventa y nueve diferentes lotes componiendo cada lote mil euros también conocidos como "miles" (100 euros por décimo).

Reintegros: Son reintegros todos aquellos números cuya última cifra sea igual a la última cifra del Gordo, ya sea este un número entero o bien un número que no tenga premio en esta categoría. Hay un total de 9.999 reintegros agraciados con 200 euros cada uno (20 euros por décimo).

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Si eres uno de los afortunados ganadores de la Lotería de Navidad, es importante tomar algunas medidas para asegurar tu premio y administrarlo correctamente:

1. Mantén el anonimato: No revelar tu identidad puede evitar problemas y solicitudes inesperadas. Mantén un bajo perfil y evita compartir información sobre tu situación financiera.

2. Protege tu décimo: Los décimos son al portador, lo que significa que cualquier persona que lo tenga en su poder puede reclamar el premio. Guarda el décimo en un lugar seguro y no confíes su custodia a nadie más.

3. Cita previa con el banco: Si has ganado un premio superior a los 2.000 euros, deberás acudir a una entidad bancaria autorizada para cobrarlo. Solicita una cita previa con el director del banco para iniciar los trámites necesarios.

4. Consulta con expertos financieros: Antes de tomar decisiones importantes sobre cómo administrar tu premio, es recomendable buscar asesoramiento financiero profesional. Un experto podrá ayudarte a maximizar tus ganancias y evitar errores costosos.

5. Comparte información con tu pareja: Si tienes una pareja o estás casado/a en régimen de gananciales, es importante comunicarle sobre la situación del premio, ya que deberá repartirse equitativamente entre ambos cónyuges.

6. Implicaciones fiscales: Dependiendo del valor del premio, es posible que debas declararlo a Hacienda y pagar los impuestos correspondientes. Consulta con un asesor fiscal para conocer tus obligaciones tributarias.

7. Contacta con la otra parte: Si has comprado una participación o compartes un décimo ganador, asegúrate de comunicarte con la otra persona o entidad para coordinar cómo cobrar el premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido agraciado con el premio de la pedrea en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda. Los premios inferiores a 2.500 euros están exentos de impuestos, por lo que no tendrás ninguna obligación fiscal al respecto.

Sin embargo, es importante recordar que si tienes otros ingresos o posesiones significativas, es posible que debas tener en cuenta las implicaciones fiscales generales y consultar con un asesor financiero para asegurarte de cumplir con todas las obligaciones legales.

En resumen, ganar la pedrea en la Lotería de Navidad puede ser una sorpresa gratificante y un pequeño impulso económico para las fiestas. Aunque no sea un gran premio millonario, los 100 euros por décimo pueden ayudarte a comenzar el año nuevo con algo más de aire financiero. Recuerda seguir los pasos adecuados para reclamar tu premio y administrarlo correctamente.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.