07036, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 07036 que ha sido vendido en Castelldefels (Barcelona), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año, se reparten más de 2.500 millones de euros en miles de premios a través del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. La lista incluye diferentes categorías:

- El Gordo de Navidad: Con un primer premio valorado en 4.000.000 euros por serie y 400.000 euros por décimo.

- Segundo premio: Valorado en 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

- Tercer premio: Con un valor total de 500.000 euros por serie y 50.000 por décimo.

- Cuartos Premios: Hay dos cuartos premios distribuidos entre diferentes series que tienen una dotación económica total para cada uno de ellos de 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo.

- Quintos Premios: Se reparten ocho premios de 60.000 euros cada uno por serie, es decir, 6.000 euros por cada décimo ganador.

- Pedrea de cinco cifras: Esta categoría cuenta con un total de 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio: Hay dos aproximaciones al primer premio que se llevan un total de 20.000 euros por serie y 2.000 euros por décimo.

- Aproximaciones al segundo premio: Dos aproximaciones al segundo premio tienen una dotación económica total para cada una de ellas de 12.500 euros por serie y 1.250 euros por décimo.

- Aproximaciones al tercer premio: Dos aproximaciones al tercer premio tienen una dotación económica total para cada una de ellas de 9.600 euros por serie y 960 euros por décimo.

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: Cada uno tiene un total de 99 series con un valor para cada uno de ellos de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

- Centenas del cuarto premio: Se reparten un total de 198 series con el mismo valor que las anteriores categorías (1.000 euros por serie y 100 euros por décimo) pero en este caso hay dos centenas correspondientes a los cuartos números ganadores.

- Terminaciones del primer, segundo y tercer premio: Se distribuyen respectivamente en estas categorías un total combinado entre todas ellas que suman unas cifras similares a las anteriores mencionadas centenas.

- Reintegros: Por último, tenemos los reintegros que son el número más bajo en cuanto a cantidad económica se refiere, ya que hay 9.999 premios de 200 euros por serie (20 euros por décimo ganador).

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

La pedrea es una categoría especial dentro del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Cada año, se premian 30 números con esta categoría entre los 99.999 que conforman el sorteo completo. Estos números agraciados se llevan un total de 1.794.000 euros, lo cual es una cantidad significativa que "riega" la geografía española con cierta alegría y consolación para los ganadores. Aunque no es el premio al que todos aspiran y desean, es suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

Puedes consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad en el sitio web oficial del sorteo o utilizando el comprobador oficial de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad tiene más de dos siglos y medio desde su creación en diciembre del año 1812 durante un período complicado debido a la invasión napoleónica en España. En ese momento, Cádiz era una región resistente al avance francés y necesitaba recaudar fondos para financiar las operaciones militares durante la Guerra Peninsular.

Ciriaco González Carvajal fue quien tuvo la idea de crear un sorteo para ayudar a recaudar fondos y hacer frente al elevado coste de la guerra. El primer sorteo se celebró en Cádiz y desde entonces se ha convertido en una tradición navideña en toda España.

Inicialmente, el sorteo no se llamaba Lotería de Navidad, sino que recibió diferentes nombres hasta que finalmente adoptó su nombre actual el 23 de diciembre de 1892. A partir de entonces, los décimos ya figuraban impresos con el nombre de Sorteo de Navidad.

Incluso durante la Guerra Civil Española, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad continuó celebrándose. En ese momento, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes debido a la división del país.

En resumen, la Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España que reparte miles de premios cada año. Además del famoso "Gordo", hay muchas otras categorías con premios significativos que hacen felices a muchos ganadores durante las fiestas navideñas. La pedrea es una opción más pequeña pero no menos emocionante que puede alegrar las vacaciones y ayudar a cubrir gastos extras. La historia del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad demuestra su arraigo cultural e importancia en la sociedad española desde hace más de dos siglos y medio.

¡Buena suerte a todos los participantes!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.