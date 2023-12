48418, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados de su edición anual, y entre ellos se encuentra el número 48418 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Catral (Alicante), en Barcelona y Teià (Barcelona), en Madrid, en Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife), en Toledo, en Aldaia y Valencia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie agraciada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número premiado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa o te preocupa que tu décimo premiado caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para cobrarlo. Los décimos ganadores caducan tres meses después del día del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. En otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para reclamar tu premio.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has obtenido el Gordo, el segundo o tercer premio sí deberás tributar; sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para cobrar tu premio, ya estarán reteniendo la parte correspondiente para pagar impuestos. Esto es especialmente cierto en casos como el de los pequeños premios como la pedrea, los cuales están exentos del pago impositivo.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre y cuando el premio sea igual o inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Tanto el premio principal como los décimos agraciados con la pedrea podrán ser cobrados en metálico o mediante Bizum. Por otro lado, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

La Lotería de Navidad es una tradición muy arraigada en España y cada año ofrece la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero. Aunque no todos puedan llevarse el Gordo, los premios menores como la pedrea también son motivo de alegría para aquellos que tienen un décimo agraciado. Por eso es importante conocer estos detalles sobre cómo y cuándo se pueden cobrar los premios para aprovechar al máximo esta suerte navideña.

Recuerda que si tienes un décimo ganador, deberás tener paciencia hasta marzo del siguiente año para poder cobrarlo. Además, no olvides comprobar tus números ya que existen diferentes categorías de premios aparte del Gordo.

Asimismo, es fundamental tener en cuenta las obligaciones fiscales correspondientes a cada tipo de premio; mientras que algunos están exentos de tributación, otros sí requieren declararse ante Hacienda.

Por último, asegúrate también de conocer dónde puedes ir a reclamar tu premio según su cuantía; si se trata de un importe menor puedes dirigirte directamente a una administración oficial o recibirlo mediante Bizum, pero si supera los 2.000 euros deberás acudir a una entidad financiera autorizada.

En resumen, la pedrea de la Lotería de Navidad puede ser un aliciente para celebrar las fiestas con un dinero extra. Aunque no se trate del premio principal, cada décimo premiado con la pedrea supone una ganancia de 100 euros, lo cual puede ser de gran ayuda para afrontar los gastos navideños. Recuerda que tienes hasta marzo para cobrar tu premio y que no tendrás que tributar por él si se trata de una cantidad menor a 2.000 euros. ¡Mucha suerte y felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.