70494, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no ha sido la excepción. Los números premiados han sido anunciados y entre ellos se encuentra el número 70494 que ha sido vendido en Palencia. Si tienes un décimo de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte una gran cantidad de dinero en premios cada año. En total, se distribuyen más de 2.500 millones de euros entre los afortunados ganadores. Estos son algunos de los principales premios que se pueden obtener:

- El Gordo de Navidad: Es el primer premio y consiste en 4 millones de euros por billete completo, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

- Segundo premio: Este galardón otorga a sus poseedores una suma total de 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.

- Tercer premio: El tercer puesto en el sorteo entrega a los agraciados un total de 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.

- Cuartos premios: Hay dos cuartos premios disponibles en el sorteo con una recompensa total para cada uno que asciende a los 200.000 euros por serie o 20.000 euros por décimo.

- Quintos premios: Se reparten ocho quintos premios en la Lotería de Navidad, cada uno con un valor de 60.000 euros por serie, es decir, 6.000 euros por décimo ganador.

- Pedrea de cinco cifras: Esta modalidad otorga 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

Además de estos premios principales, también existen aproximaciones al primer, segundo y tercer premio con diferentes cuantías dependiendo del puesto obtenido en el sorteo. También se reparten centenas del primer, segundo y tercer premio, así como centenas de los cuartos premios y terminaciones para cada uno de los tres primeros puestos. Por último, se entregan reintegros a aquellos boletos cuyas dos últimas cifras coincidan con las extraídas en el sorteo principal.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa debido a los diferentes términos que se utilizan para referirse a sus componentes. Es importante entender estas diferencias para poder comprender mejor el funcionamiento del sorteo:

- Número: El número es una combinación única compuesta por cinco cifras impresas en cada décimo del sorteo. En total existen 100.000 números disponibles (del 0 al 99999) para la Lotería de Navidad.

- Décimo: El décimo es el boleto o papel que adquirimos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, representa la décima parte de un billete completo. Cada número cuenta con 1.950 décimos disponibles para su venta y cada décimo tiene un precio de 20 euros.

- Billete: Un billete está formado por diez décimos del mismo número. Comprar un billete completo implica desembolsar 200 euros, ya que se adquieren los diez décimos correspondientes al mismo número.

- Serie: Una serie es un conjunto de 100.000 billetes diferentes, cada uno con un número único. En total hay disponibles 185 series en el sorteo de la Lotería de Navidad, lo que equivale a 1.850 millones de décimos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

La pedrea es uno de los premios más numerosos en el sorteo de la Lotería de Navidad. En total, se reparten 1.794 números premiados con la pedrea este año. Cada uno de estos números está premiado con una cantidad fija: 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo ganador.

Conclusion:

La Lotería de Navidad es una tradición muy arraigada en España y ofrece una gran variedad de premios a sus participantes. Desde el famoso Gordo hasta la pedrea, hay muchas oportunidades para ganar dinero extra durante las fiestas navideñas. Si has tenido la suerte de ganar algún premio este año, te deseamos ¡felicidades y que disfrutes tu recompensa!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.