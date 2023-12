76899, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 76899 que ha sido vendido en Bilbao (Bizkaia), en Castro Urdiales (Cantabria), en Sort (Lleida), en Madrid, en Toledo y Torrijos (Toledo) y en Alagón y Épila (Zaragoza). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo de Lotería de Navidad está compuesto por 99.999 números y bolas que se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados en este sorteo. El otro bombo es para los premios. Durante el sorteo extraordinario, se extrae una bola del bombo de los números y a continuación otra bola del bombo de los premios.

Este sorteo se celebra todos los años el 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones de euros en premios. Se emiten un total de 172 millones de décimos, divididos en 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide en 10 décimos, con un coste individual por décimo de 20 euros.

La Lotería Nacional tiene lugar durante todo el año, pero el Sorteo Extraordinario de Navidad es especialmente conocido debido a su gran cantidad y variedad en premios repartidos entre los participantes españoles. Después del sorteo del día 22 de diciembre son alrededor de unos increíbles más o menos (26 millones de décimos) que acaban siendo premiados.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Si alguna vez has observado los décimos de Lotería de Navidad, habrás notado que la imagen impresa en ellos cambia cada año. Esto no siempre fue así. De hecho, en los primeros sorteos y durante mucho tiempo, los décimos no tenían ninguna imagen impresa. Solamente se mostraba el número del sorteo, el nombre y la fecha.

Sin embargo, a partir de la década de 1940 del siglo XX se comenzó la tradición actual de incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso. Cada año se selecciona una obra artística para plasmarla en los décimos del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre.

En esta ocasión, el cuadro elegido es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra exhibida en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Comprobar número de Lotería de Navidad

La diferencia entre un décimo y una participación

A pesar de que ambos términos están relacionados con la Lotería Nacional, es importante destacar las diferencias entre un décimo y una participación.

Cuando juegas con un décimo estás apostando directamente 20 euros por un número específico. En este caso, ese único número será exclusivamente tuyo (siempre y cuando no lo hayas compartido previamente). Además, los décimos son emitidos por una Administración oficial.

Por otro lado, las participaciones no son emitidas por la Administración. Estas pueden ser creadas por personas, asociaciones o empresas para diferentes propósitos. Las participaciones son fracciones de un décimo y, como tal, su coste es inferior a los 20 euros del décimo completo. Esto también implica que el premio obtenido será proporcionalmente menor al premio total. Es importante tener en cuenta que en ocasiones el costo de una participación puede ser superior a la cantidad real jugada debido a causas benéficas o asociadas a viajes de estudios.

En resumen, la Lotería de Navidad es un sorteo muy esperado cada año en España que reparte millones de euros en premios entre los agraciados. Aunque ganar la pedrea no sea un premio millonario, siempre es una alegría recibir esos 100 euros extra para disfrutar durante las fiestas navideñas. Además, jugar con un décimo tiene sus ventajas al asegurarte un premio exclusivamente para ti, mientras que las participaciones permiten compartir el billete y su posible premio con otras personas o grupos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.