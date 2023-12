El 29515, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 29515 que ha sido vendido en Muros (A Coruña), en Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona), en Bujalance (Córdoba), en Salt (Girona) y en Riola (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios, específicamente son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa debido a los términos utilizados para describir los diferentes elementos del juego. Es importante entender las diferencias entre ellos para poder comprender mejor cómo funciona el sorteo y qué significa cuando tenemos una combinación ganadora.

- Número: El número es simplemente una combinación única de cinco cifras que aparecen impresas en el décimo o boleto que compramos para participar en el sorteo. En el caso particular del sorteo de Lotería de Navidad, hay disponibles 100.000 números posibles (del 0 al 99999).

- Décimo: Un décimo es una fracción indivisible del billete completo y representa una décima parte del mismo (de ahí su nombre). Cada ciudadano puede comprar uno o más décimos con diferentes números impresos en ellos, pero cada uno tiene un costo fijo de 20 euros. Para cada número del sorteo de Lotería de Navidad, existen 1.950 décimos disponibles.

- Billete: Un billete está compuesto por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo de "décimo". Al comprar un billete para el sorteo de Lotería de Navidad, se están adquiriendo diez décimos con la misma combinación numérica. Esto implica que el costo del billete es de 200 euros (10 veces el valor del décimo individual). Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, recibirás 4 millones de euros en lugar de 400.000 euros.

- Serie: Una serie es un conjunto formado por un billete correspondiente a cada uno de los números disponibles en el sorteo de Lotería de Navidad. Cada serie tiene 100.000 billetes, y cada uno a su vez contiene diez décimos con la misma combinación numérica. En la edición actual, la Lotería cuenta con 185 series disponibles para su venta (lo que representa un total aproximado de 1.850 millones de décimos).

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Cuando se trata del juego y los premios monetarios, siempre hay una entidad que sale ganando sin importar quién sea el agraciado: Hacienda o la Agencia Tributaria española encargada del cobro y control fiscal.

En el caso específico de los premios obtenidos en la Lotería Nacional y más aún en casos como los premios menores conocidos como "la pedrea", hay ciertas exenciones fiscales establecidas por ley.

Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas y, por lo tanto, no es necesario hacer retenciones ni pagar impuestos sobre ellos. Sin embargo, a partir de esa cifra, se debe calcular un 20% de retención para los premios que superen los 40.000 euros.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Una vez que te has enterado de que has sido agraciado con la pedrea en el sorteo de Lotería de Navidad y tienes un décimo ganador en tus manos, es natural preguntarse cómo y dónde puedes cobrar tu premio.

En primer lugar, si el premio es igual o inferior a los 2.000 euros, podrás acudir a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para cobrarlo en efectivo o incluso mediante la plataforma Bizum si así lo prefieres.

Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros (lo cual no suele ser común en caso de la pedrea), estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

Recuerda siempre llevar contigo el décimo original ganador junto con tu documento nacional de identidad (DNI) u otro documento válido que te identifique para poder completar el proceso sin problemas.

En resumen, aunque ganar la pedrea no te convertirá automáticamente en millonario/a, sigue siendo un motivo para celebrar durante las fiestas navideñas. Cada serie premiada con la pedrea recibe un total de 1.000 euros y cada décimo tiene derecho a recibir una cuantía proporcional de 100 euros. La Lotería de Navidad tiene términos específicos que es importante entender, como el número, décimo, billete y serie. Además, es relevante tener en cuenta las implicaciones fiscales y los requisitos para cobrar los premios ganados en la pedrea. ¡Así que no te desanimes si no ganaste el Gordo este año!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.