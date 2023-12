69513, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual y entre ellos se encuentra el número 69513 que ha sido vendido en Madrid. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se llevará 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres alguien que se pone nervioso o ansioso por cobrar su premio de la Lotería de Navidad antes de que caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados tienen una validez de tres meses a partir del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para cobrar tu premio.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no te preocupes por tener que declararlo a Hacienda. Si has ganado el Gordo, el segundo o tercer premio, deberás tributarlos; sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu dinero, ya habrá sido retenida parte del impuesto correspondiente por parte de la Agencia Tributaria. Esto es aún menos relevante cuando se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin ellos. Los niños del colegio de San Ildefonso tienen la importante tarea de cantar los números que salen en el sorteo. Esta tradición navideña se remonta a 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio fue el primero en cantar los números premiados. Desde entonces, los niños de San Ildefonso ponen su voz como parte fundamental del sorteo del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subir al escenario, cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para cantar los premios. Sin embargo, no cualquiera puede hacerlo y deben cumplir ciertos requisitos: tener más de ocho años, una buena voz y fluidez verbal, entre otros.

En resumen, si has resultado ganador con un décimo premiado en la Lotería de Navidad tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para cobrar tu premio. Además, no tendrás que declararlo a Hacienda si es un premio menor como la pedrea. Por otro lado, debemos reconocer el importante papel que juegan los niños del colegio San Ildefonso al cantar cada número premiado durante este emblemático sorteo navideño.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.