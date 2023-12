El 83852, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 83852 que ha sido vendido en Cornellà de Llobregat (Barcelona). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea de los 99.999 que tiene el sorteo. Entre todos esos números, la pedrea reparte un total de 1.794.000 euros que 'riegan' toda España con cierta alegría y consuelo para aquellos que no han obtenido los grandes premios deseados. No es el premio al que todos aspiran y desean, pero es suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo o alguno de los otros dos grandes premios (segundo y tercero), entonces sí tendrás que tributar. Sin embargo, al acudir a la entidad financiera autorizada para reclamar el premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. Aún menos preocupación hay si se trata de un premio menor como la pedrea, ya que estos están exentos de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El universo de la Lotería de Navidad está lleno de términos con significados propios. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones son solo algunos ejemplos. Estas son las diferencias entre los premios menores más comunes en la Lotería de Navidad:

Pedrea: son todos aquellos números extraídos del bombo del sorteo que no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número es premiado con 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total se reparten 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Reintegro: el reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con el Gordo de Navidad. Todos los décimos cuya última cifra coincide con esta están premiados con el reintegro. La cantidad ganada equivale al precio jugado por cada décimo (20 euros).

Terminaciones: se refieren a las dos últimas cifras del Gordo y los segundos y terceros premios de la Lotería de Navidad. Cada uno está agraciado con 1.000 euros (100 euros por décimo) y hay un total de 2.997 terminaciones premiadas.

Aproximaciones: son los números que preceden y suceden a las cifras correspondientes de los premios principales (Gordo, segundo y tercer premio). Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el 45933, las aproximaciones serían el 45934 y el 45932. Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo de Navidad se lleva 2.000 euros por décimo (20.000 euros la serie). Si se trata de una aproximación del segundo premio, son 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Y finalmente, las aproximaciones del tercer premio están agraciadas con 960 euros por décimo (9.600 euros la serie).

Centenas: similares a las aproximaciones pero en sentido inverso, se refieren a las tres primeras cifras de un número ganador del Gordo, segundo o tercer premio o uno de los dos cuartos. El premio para cada centena es de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios correspondientes a centenas.

Estas son algunas diferencias entre los diferentes tipos de premios menores en la Lotería de Navidad. Cada uno puede suponer una alegría para aquellos agraciados con ellos y contribuir a hacer estas fiestas navideñas un poco más especiales. ¡Felicidades nuevamente!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.