67077, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 67077 que ha sido vendido en Polinyà (Barcelona) y en Torrent (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo anual de Lotería Nacional reparte numerosos premios entre los participantes y uno muy popular es el conocido como "la pedrea". Este año han sido agraciados un total de 1.794 números diferentes en toda España con este tipo específico de premio.

Cada uno de estos números seleccionados se lleva una cantidad fija: 1.000 euros por serie o lo que equivale a decir que cada décimo ganador recibirá un pago individualizado por valor exacto a las cifras mencionadas anteriormente.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados por los españoles cada año. En esta ocasión, se han repartido un total de 26 millones de décimos agraciados con diferentes premios.

El premio más importante y conocido como "El Gordo" asciende a 4.000.000 euros por serie y 400.000 euros por décimo ganador.

En segundo lugar, está el segundo premio que alcanza la cifra de 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

Por otro lado, el tercer puesto lo ocupa un premio valorado en 500.000 euros por serie y 50.000 euros para cada décimo ganador.

Además, se reparten dos cuartos premios con una suma total a cada uno equivalente a 200.000 euros la serie y, a su vez, otorgando un pago individualizado de 20.000 euros al décimo.

En cuanto a los quintos premios, hay ocho en total que suman una cantidad fija por serie de 60.000 euros cada uno, o 6.000 euros por décimo.

Además, hay diferentes categorías de premios menores que incluyen la pedrea de cinco cifras, con 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo; también las aproximaciones al primer, segundo y tercer premio con pagos individuales entre los 20.000 y los 2.000 euros; centenas del primer, segundo y tercer premio con un valor individualizado de 1.000 euros; terminaciones del primero, segundo y tercer premio con pagos también individualizados de otros mil euros cada uno; y finalmente los reintegros que suman un total de 9.999 premios a razón de 200 euros por serie o lo que es igual a decir que cada décimo ganador obtiene un ingreso extra directo al bolsillo por valor exacto a las cifras mencionadas anteriormente.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad no es lo mismo tener un décimo que una participación.

Un décimo es el billete oficial emitido por la Administración para el sorteo en cuestión, tiene un costo fijo e individualizado establecido en torno a los 20 euros, cantidades económicas normales aceptadas socialmente como precio estándar habitual para jugar al sorteo.

En cambio, una participación es una fracción o parte del billete original emitida por personas físicas o jurídicas diferentes a la Administración organizadora del sorteo en cuestión.

Tanto el coste como el importe del beneficio obtenido son proporcionales al número específico seleccionado dentro del billete original completo: se puede comprar una cantidad menor (por ejemplo, la décima parte) de un billete y el precio será igualmente proporcional a esa cantidad (en este caso, el equivalente a una décima parte del precio original).

Es importante destacar que algunas participaciones pueden tener un coste superior al valor real de la fracción jugada. Esto sucede cuando se adquieren participaciones vinculadas a eventos o causas específicas, como viajes de estudios o asociaciones benéficas, donde se busca recaudar fondos para una causa determinada en lugar de obtener un beneficio económico directo como en el caso del sorteo oficial.

