58809, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no ha sido la excepción. La edición anual del sorteo ha presentado sus números premiados, y entre ellos se encuentra el número 58809 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), en Madrid, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Ourense y Xinzo de Limia (Ourense), en Vigo (Pontevedra), en Toledo y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Si has tenido la suerte de tener un décimo con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es bien sabido que quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que, te toque a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra hay que calcular un 20% de retención.

La diferencia entre un décimo y una participación

Aunque muchas personas juegan a la Lotería de Navidad sin conocer las diferencias entre tener un décimo o una participación, estas dos opciones son bastante distintas entre sí.

Jugar con un décimo implica apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo es tuyo y el premio que corresponda a dicho décimo será exclusivamente tuyo (siempre y cuando no lo hayas compartido con otras personas). Además, el décimo es emitido por la Administración.

En cambio, las participaciones son fracciones de un décimo que son creadas por personas, asociaciones o empresas, y no por la Administración. Estas participaciones suelen tener un costo inferior a los 20 euros del décimo completo y, en consecuencia, el premio también es menor. Es importante destacar que en ocasiones el costo de una participación puede ser superior al valor real jugado. Esto ocurre cuando se compran participaciones para viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si tienes la fortuna de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo de Lotería de Navidad, el segundo premio o el tercero, sí estarás obligado a tributar. Sin embargo, al ir a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

Aún más importante es mencionar que los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva. Por lo tanto, si has sido agraciado con uno de estos premios pequeños pero significativos como regalo navideño extra este año no tendrás que preocuparte por pagar impuestos sobre él.

Estos son algunos datos importantes sobre los números premiados en la Lotería de Navidad y cómo funciona el proceso fiscal relacionado con los premios. Esperamos que esta información haya sido útil para aclarar cualquier duda que puedas tener sobre la pedrea y otros premios en este popular sorteo navideño. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.