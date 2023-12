40938, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha revelado los números premiados, incluyendo el número 40938 que ha sido vendido, entre otros, en Santander (Cantabria), en Alcalá de Henares y Madrid (Madrid), en Aldaia, Alzira, Buñol y Mislata (Valencia), en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y en Calatayud y Tarazona (Zaragoza). Si has resultado agraciado con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibe 1.000 euros. Sin embargo, si solo posees un décimo del número agraciado, recibirás una cuantía algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea reparte miles de euros en premios durante la Lotería de Navidad. En concreto, se reparten 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no sea el Gordo de Navidad, los 100 euros que recibirá cada décimo ganador pueden ser una agradable sorpresa para comenzar las festividades navideñas con un dinero extra que ayuda a aliviar las finanzas.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre cien mil) para que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, cuantos más décimos tengas, mayores serán tus probabilidades de ganar algo en el sorteo navideño. Lo mismo ocurre si ampliamos nuestro abanico y consideramos cualquier tipo de premio: cuanto más amplia sea nuestra selección numérica y mayor sea nuestra participación, mayores serán las posibilidades de ganar. Así, la probabilidad de ganar cualquier premio en la Lotería de Navidad asciende al 5%. Incluso si solo aspiras al reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido alcanzan un 9,99%.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo 22 de diciembre, una vez finalizado el sorteo y verificados los números extraídos, los afortunados agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

El método para cobrarlo puede variar según la cantidad del premio. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, también tienes la opción de cobrar tu premio a través del servicio Bizum o recibirlo en efectivo.

Sin embargo, si has sido agraciado con un premio cuya cuantía supere los 2.000 euros por décimo ganador, entonces será obligatorio acudir a una entidad financiera autorizada para realizar el cobro.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero en comparación con otros grandes premios como El Gordo o los demás principales en juego durante la Lotería de Navidad ¡nada más lejos! De hecho, la pedrea derrama sobre España un total de 1.794.000 euros en forma de miles de pequeños pero valiosos premios.

Es importante tener presente que cada persona agraciada con la pedrea recibirá 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador. Aunque puedan haber miles de agraciados, cada uno de ellos podrá disfrutar de esta suma que, aunque no es una fortuna, resulta muy bienvenida para muchos durante las fiestas navideñas.

Recuerda que participar en la Lotería de Navidad siempre implica un juego de azar y que las probabilidades de ganar pueden ser muy bajas. Sin embargo, el ambiente festivo y la emoción del sorteo hacen que millones de personas participen año tras año en este evento tradicional español. ¡Buena suerte!

