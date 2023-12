38912, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 38912 que ha sido vendido en Alicante. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios y puede ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año se reparten 26 millones de décimos con el sorteo extraordinario de Navidad que reparte más de 2.500 millones en miles de premios diferentes.

El Gordo: El primer premio del sorteo es conocido como "El Gordo" y tiene un valor total por serie o billete completo (10 décimos) de 4 millones de euros, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

Segundo Premio: El segundo lugar es conocido como "segundo premio" y tiene un valor total por serie o billete completo (10 décimos) de 1.250.000 euros, lo que equivale a 125.000 euros al décimo.

Tercer Premio: El tercer lugar recibe el nombre de "tercer premio", y su valor total por serie o billete completo (10 décimos) es de medio millón de euros (500.000), lo que equivale a 50.000 euros al décimo.

Cuartos Premios: Hay dos cuartos premios, cada uno de ellos agraciado con 200.000 euros por serie o billete completo (10 décimos), lo que equivale a 20.000 euros por décimo ganador.

Quintos Premios: El sorteo también reparte ocho quintos premios, los cuales están dotados con 60.000 euros cada serie o billete completo (10 décimos), lo que equivale a 6.000 euros por cada décimo ganador.

Pedrea de cinco cifras: La pedrea es un premio muy conocido en la Lotería de Navidad y reparte un total de 1.794 premios, cada uno de ellos está dotado con 1.000 euros por serie o billete completo (10 décimos). Esto significa que si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás la cantidad de 100 euros.

Aproximaciones al primer premio: Hay dos aproximaciones al primer premio, las cuales están dotadas con 20.000 euros cada una por serie completa y corresponden a los números anterior y posterior al Gordo.

Aproximaciones al segundo premio: Al igual que las aproximaciones al primer premio, hay dos aproximaciones para el segundo lugar y tienen un valor total de 12.500 euros cada una por serie completa.

Aproximaciones al tercer premio: También existen dos aproximaciones para el tercer lugar del sorteo y tienen un valor total de 9.600 euros cada una, es decir, 960 euros por décimo ganador.

Centenas del primer premio: Tienen lugar 99 premios concedidos que tienen cada uno un valor de 1.000 euros por serie completa.

Centenas del segundo premio: Al igual que el primer premio, también hay 99 premios de 1.000 euros por serie completa.

Centenas del tercer premio: También se repiten 99 premios de 1.000 euros cada uno por serie completa.

Centenas de los cuartos premios: Hay un total de 198 centenas que recibirán un valor de 200 euros por serie completa.

Terminaciones primer premio: Hay 999 terminaciones que recibirán 1.000 euros cada una por serie completa (20 euros por décimo ganador).

Terminaciones segundo premio: También en este caso, 999 terminaciones tendrán un valor equivalente al primero, es decir, 1.000 euros cada una por serie completa (20 euros por décimo ganador).

Terminaciones tercer premio: Nuevamente encontramos 999 terminaciones también con un valor equivalente a las anteriores, es decir, 1.000 euros cada una por serie completa (20 euros por décimo ganador).

Reintegros: Por último, encontramos 9.999 reintegros, cada uno con un valor de 200 euros por serie completa (20 euros por décimo ganador).

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Sin embargo, si has tenido la suerte de ganar el Gordo, el segundo o tercer premio, sí tendrás que tributar y pagar los impuestos correspondientes sobre tus ganancias obtenidas. La buena noticia es que cuando acudas a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. En el caso de los premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva y no tendrás que declararlos.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si eres uno de los afortunados ganadores de un décimo agraciado con la pedrea y el premio es igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrarlo en efectivo en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. También tienes la opción de recibirlo vía Bizum si así lo prefieres. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a presentarte en una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

En resumen, cada año la Lotería de Navidad reparte millones y millones de euros en premios entre sus participantes. Desde El Gordo hasta las aproximaciones y reintegros, hay muchas oportunidades para ganar algo extra durante estas fiestas navideñas. Aunque no todos los premios están sujetos a impuestos, es importante conocer las reglas fiscales correspondientes para evitar problemas con Hacienda. Así que ¡buena suerte! Y esperemos que este año seas uno/a de los/las agraciados/as con algún premio en el sorteo más esperado del año.

