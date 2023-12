55808, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 55808 que ha sido vendido en Amorebieta y Musques (Bizkaia), en Nájera (La Rioja), en Lugo y en Las Cabezas de S. Juan (Sevilla). Si has resultado agraciado con este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios a través de su tradicional pedrea. En esta ocasión, se han elegido 30 números agraciados con esta modalidad entre los 99.999 que componen el sorteo completo. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros que "riegan" toda España y brindan una alegría consoladora a quienes resultan agraciados. Aunque no es el premio al que todos aspiran y desean (el famoso Gordo), sí es suficiente para recuperar lo invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos y familiares.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una popular herramienta para enviar dinero entre personas debido a su facilidad, rapidez y comodidad. Sin embargo, pocos saben que también es posible cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad a través de Bizum, incluyendo la pedrea (siempre y cuando el premio no supere los 2.000 euros). El proceso para cobrar el premio de la pedrea mediante Bizum es muy sencillo:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Accede a la aplicación móvil de tu banco.

3. Genera un código QR en la app.

4. Muestra el código QR al empleado de la administración para validar el cobro.

Así de fácil es recibir el dinero correspondiente al décimo premiado con la pedrea directamente en tu cuenta bancaria, sin demoras ni complicaciones.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad consta de 99.999 números y bolas que se colocan dentro del bombo correspondiente. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo que contiene los números y otra del bombo que alberga los premios, dando lugar a las combinaciones ganadoras.

Este sorteo se celebra anualmente cada 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones en premios entre sus participantes. Se emiten 172 millones de décimos divididos en 180 series compuestas por 100.000 billetes cada una. Cada billete está subdividido en diez décimos con un coste individualizado por unidad: 20 euros.

La Lotería de Navidad destaca como uno de los sorteos más generosos en términos económicos dentro del territorio español, otorgando premios a un total aproximado de 26 millones de décimos en todo el país tras la celebración del sorteo.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.