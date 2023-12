El 48704, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 48704 que ha sido vendido, entre otros, en Almería, en El Prat de Llobregat (Barcelona), en Almazora (Castellón), en Cádiz, en Córdoba, en Isla Cristina (Huelva), en Madrid, en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Aielo de Malferit y Bocairent (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas navideñas con un dinerillo extra.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero. Ahora bien, el método para cobrarlo puede ser diferente dependiendo del importe del premio obtenido.

Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado o mediante Bizum o en efectivo.

En caso contrario, si el importe supera esa cifra establecida como límite máximo para poder cobrarlo en un establecimiento autorizado, se deberá acudir a una entidad financiera para poder hacer efectivo el premio de la Lotería de Navidad.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin la participación tan especial y entrañable de los niños del colegio de San Ildefonso. Estos pequeños tienen cada año la importante misión de cantar los números que salen del bombo durante el sorteo. Esta tradición navideña tiene sus orígenes en 1771, durante el reinado del rey Carlos III, cuando un niño perteneciente a este colegio se convirtió en el primer estudiante en cantar los números ganadores.

Desde entonces, los niños y niñas del colegio San Ildefonso son los encargados de ponerle voz a la banda sonora del 22 de diciembre. Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar ante millones de personas, cada año decenas de ellos se presentan como voluntarios para formar parte tan especial e histórica del sorteo.

Sin embargo, no cualquiera puede ser elegido para participar. Los requisitos incluyen tener más de ocho años cumplidos, poseer una buena voz o fluidez verbal y cumplir con otros criterios específicos establecidos por el colegio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos! De hecho, la pedrea riega toda España con un total aproximado de 1.794.000 euros en premios. ¡Una suma nada despreciable! El matiz está en que se trata de premios de cuantías bastante inferiores al Gordo o al resto de los premios principales del sorteo.

Así, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una de ellas recibirá la cantidad exacta de 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador. Aunque no sea un premio millonario, esta cantidad puede ser una gran ayuda para muchos afortunados y les permitirá disfrutar un poco más de las fiestas navideñas sin preocupaciones económicas.

En resumen, la pedrea es uno de los premios que reparte la Lotería de Navidad y aunque no sea el más lucrativo, sigue siendo una alegría para aquellos cuyos números han sido agraciados. Además, es importante tener en cuenta los plazos y requisitos necesarios para poder cobrar el dinero obtenido. Sin olvidar el papel fundamental que juegan los niños del colegio San Ildefonso al cantar los números ganadores durante el sorteo. En definitiva, la Lotería de Navidad sigue siendo un evento muy esperado y seguido por millones de personas en toda España durante las fiestas navideñas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.