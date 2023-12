El 56149, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 56149 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Mataró (Barcelona), en Bilbao (Bizkaia), en Palmanova (Illes Balears), en Alcorcón y Madrid (Madrid), en Ardales y Málaga (Málaga), en Vigo (Pontevedra) y en Manises (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Ahora bien, el método para cobrarlo puede ser diferente. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento oficial autorizado por Loterías y Apuestas del Estado o incluso a través del servicio Bizum.

En caso contrario, si el importe supera esa cantidad o si así lo prefieres, puedes optar por hacer efectivo tu premio en alguna entidad financiera autorizada.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio de la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, no debes preocuparte. No intentes pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva, ya que esto podría considerarse un intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el boleto está muy dañado y no se puede confirmar su autenticidad, es posible que deba enviarse a Loterías y Apuestas del Estado. A su vez, ellos lo remitirán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Es bien sabido que quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. La Agencia Tributaria se lleva su parte tanto si el premio te ha tocado a ti como si le ha tocado a otra persona. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos.

En este caso particular, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra, hay que calcular una retención del 20% sobre el importe total ganado.

En resumen, aunque no hayas ganado el Gordo de Navidad, la pedrea es un premio que puede alegrarte las fiestas y darte un dinerillo extra para afrontar los gastos navideños. Recuerda que puedes cobrarlo a partir del 22 de diciembre en establecimientos autorizados o entidades financieras, siempre siguiendo los procedimientos correspondientes. Y si por alguna razón tu décimo está dañado, acude a una administración de Loterías para verificar su autenticidad. Por último, ten en cuenta que Hacienda se llevará su parte si el premio supera los 40.000 euros. ¡Disfruta de tu premio y felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.