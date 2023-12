El 21576, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 21576 que ha sido vendido, entre otros, en Torrevieja (Alicante), en Barcelona, en Valdepeñas (Ciudad Real), en Madrid, en Málaga, en Ourense, en Toledo, en Gandia y Xàtiva (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una vez que has resultado agraciado con un premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, es importante tomar algunas medidas para asegurar y optimizar tu ganancia.

En primer lugar, es recomendable proteger tu anonimato y evitar dar publicidad a tu fortuna recién adquirida. Todo el mundo querrá felicitarte y podrías verte expuesto a situaciones incómodas o incluso peligrosas al revelar públicamente tu suerte. Conserva tu privacidad y solicita una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Además, es importante tener en cuenta que los décimos de lotería son como resguardos al portador, lo que significa que cualquier persona que tenga el décimo puede cobrar el premio. Por lo tanto, asegúrate de no confiar tu décimo premiado a nadie y mantenlo siempre en un lugar seguro.

Si tienes pareja y estás casado bajo el régimen de gananciales, debes acudir junto con tu cónyuge para repartir el premio al 50%. Sin embargo, si tienes separación de bienes, el premio será únicamente tuyo, ya que tú fuiste quien compró el décimo.

Es importante tener en cuenta también las implicaciones fiscales del premio. Consulta con expertos o asesores financieros para tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar tus ganancias. No te apresures a gastar todo tu dinero sin antes meditar tus próximos movimientos y considerar todas las opciones disponibles.

Por último, si compartes un décimo o tienes una participación conjunta con otras personas, asegúrate de contactarlos para coordinar cómo cobrarán su parte del premio. En caso de tratarse de una participación adquirida a través de una organización o entidad específica, ellos te indicarán los pasos necesarios para cobrar tu parte proporcional del premio.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y realizadas las verificaciones correspondientes a los números extraídos en la Lotería de Navidad, los afortunados agraciados con algún premio podrán cobrar su dinero a partir del mismo 22 de diciembre.

Sin embargo, el método para cobrar el premio puede variar dependiendo de la cantidad ganada. Si el premio es inferior a 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrarlo a través de Bizum o en efectivo.

Por otro lado, si el premio es superior a 2.000 euros por décimo, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para realizar el cobro correspondiente. Es importante tener en cuenta que cada entidad bancaria puede tener sus propias políticas y requisitos para tramitar los pagos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es un evento con más de dos siglos de historia y está profundamente arraigado en la cultura española. Su origen se remonta al mes de diciembre del año 1812 durante la invasión napoleónica. En aquel momento, España atravesaba una difícil situación económica debido al alto coste que implicaba enfrentarse al ejército francés.

En ese contexto histórico surgió la idea del primer sorteo navideño organizado en Cádiz por Ciriaco González Carvajal, quien era ministro del Consejo y Cámara de Indias. La ciudad gaditana fue elegida porque era uno de los pocos lugares que aún resistían ante las tropas napoleónicas.

En sus inicios, este sorteo se celebraba principalmente en Andalucía, pero posteriormente se trasladó a Madrid y se convirtió en un evento nacional de gran relevancia. No fue hasta el año 1892 cuando se hizo la primera referencia al nombre actual de "Lotería de Navidad". Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya estaban impresos con el nombre de "Sorteo de Navidad".

Incluso en momentos difíciles como la Guerra Civil española, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad continuó celebrándose. Durante ese periodo, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sus propios sorteos paralelos y diferentes.

En resumen, la Lotería de Navidad es mucho más que un simple sorteo. Es una tradición arraigada en la cultura española que ha perdurado a lo largo del tiempo y que sigue generando ilusión y emoción cada año durante las fiestas navideñas. Además, aunque no todos puedan ganar el Gordo, los premios más pequeños como la pedrea también pueden ser motivo suficiente para alegrar las navidades y comenzar el nuevo año con una sonrisa.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.