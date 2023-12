57057, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 57057 que ha sido vendido en Madrid. ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando juegas a la Lotería de Navidad, existe una diferencia entre tener un décimo y tener una participación. Al comprar un décimo, estás apostando 20 euros por un número específico. Ese décimo es tuyo y el premio que corresponda será exclusivamente para ti (siempre que no lo hayas compartido con alguien más). Además, los décimos son emitidos directamente por las Administraciones.

Por otro lado, las participaciones son diferentes. Estas son fracciones de un décimo que son creadas por personas o entidades como asociaciones o empresas, no por las Administraciones. El costo de una participación suele ser inferior a los 20 euros del precio completo del décimo y el premio correspondiente también será menor en proporción al coste pagado por esa fracción.

Es importante destacar que algunas veces el precio de una participación puede ser superior al valor real jugado. Esto ocurre cuando se compran participaciones para viajes de estudios o causas benéficas donde se incluyen gastos adicionales ajenos al sorteo en sí.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y verificadas todas las combinaciones ganadoras, los afortunados agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero a partir del mismo 22 de diciembre.

El método para cobrar el premio depende del monto ganado. Si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrarlo mediante Bizum o en efectivo.

En caso de que el premio supere esa cantidad, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para hacer efectivo el pago correspondiente al premio ganado en la Lotería de Navidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero cada año los décimos de la Lotería de Navidad presentan una imagen diferente impresa en ellos. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus inicios y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa aparte del número, nombre del sorteo y fecha.

Esta tradición cambió a partir de la década del '40 del siglo XX cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con un carácter religioso en cada diseño. Esta práctica se ha mantenido hasta nuestros días.

En este año específico, los décimos muestran una obra artística llamada "La Natividad", pintada por el Maestro Sopetrán en 1470 y exhibida actualmente en el Museo del Prado. La obra representa el nacimiento de Jesús y consta de tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado por muchos, no solo por la posibilidad de ganar grandes premios, sino también por el espíritu festivo que trae consigo. A pesar de no haber ganado el Gordo, recibir la pedrea puede ser una agradable sorpresa para comenzar las celebraciones navideñas con un pequeño extra en el bolsillo. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.