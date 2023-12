El 80049, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 80049 que ha sido vendido en San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que, te toque a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su pellizco económico correspondiente a impuestos sobre los premios obtenidos en juegos y sorteos como este.

Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos fiscales por parte del ganador/a. Así pues, todos aquellos premios inferiores a 40 mil euros quedan exentos automáticamente. A partir de esa cifra límite mencionada anteriormente, sí que hay que calcular y descontar un porcentaje correspondiente a la retención del 20% sobre el exceso de esa cifra límite mencionada.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta que no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar con un décimo consiste en apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo es tuyo y, por tanto, cualquier premio obtenido correspondiente a dicho número será exclusivamente para ti (siempre y cuando no hayas compartido el coste del décimo). Además, los décimos son emitidos directamente por las Administraciones de Lotería.

En cambio, en el caso de las participaciones, la situación es diferente. Las participaciones son fracciones de un décimo y su coste también suele ser inferior a los 20 euros del precio total del mismo. Por tanto, los premios obtenidos con estas participaciones también serán menores proporcionalmente al coste reducido de estas fracciones. Es importante destacar que algunas veces el precio de una participación puede ser superior al valor real de la cantidad jugada. Esto sucede especialmente cuando se compran participaciones relacionadas con viajes educativos o asociaciones benéficas.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad, rapidez y comodidad. Sin embargo, pocos saben que también se pueden cobrar algunos premios de Lotería de Navidad utilizando Bizum como medio para recibir esos pagos. En este caso, nos referimos específicamente a los premios más pequeños como lo es la pedrea (premios de hasta 2.000 euros) que se pueden reclamar directamente en la Administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Los pasos para cobrar el premio de la pedrea utilizando Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería para realizar los trámites correspondientes.

2. Abre la aplicación móvil de tu banco.

3. Genera un código QR o solicita uno en la administración.

4. Muestra el código QR generado al trabajador/a de la administración para validar el premio.

De esta manera, recibirás el dinero correspondiente a tu décimo premiado con la pedrea directamente en tu cuenta bancaria, de forma rápida y segura.

En resumen, ganar un premio en la Lotería de Navidad siempre es motivo de alegría, incluso si se trata del premio menor como lo es la pedrea. Aunque Hacienda se lleva su parte correspondiente en impuestos, aún así es un buen dinero extra para disfrutar durante las fiestas navideñas. Tanto si juegas con un décimo como con una participación, debes tener claro cuál es su valor y cómo funciona cada modalidad. Y si tienes suerte y resultas agraciado/a con uno de estos premios menores, puedes utilizar Bizum como una opción cómoda y rápida para recibir ese dinero directamente en tu cuenta bancaria sin complicaciones adicionales.

Esperamos que este artículo haya sido útil para comprender mejor cómo funcionan los premios menores de la Lotería de Navidad y qué hacer si eres uno/a de los/as afortunados/as agraciado/a/s con una pedrea o cualquier otro tipo de premio similar. ¡Buena suerte en los próximos sorteos!

