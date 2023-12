28798, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 28798 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Barcelona, en Santander (Cantabria), en Madrid, en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Vigo (Pontevedra), en Morón de la Frontera (Sevilla), en S. Leonardo de Yague (Soria) y en Villar del Arzobispo y Xàtiva (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos cambia cada año. Los primeros décimos consistían solo en un número junto al nombre y fecha del sorteo sin ninguna imagen impresa sobre ellos. Sin embargo, en los años cuarenta del siglo XX se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y carácter religiosa. Este año, en el sorteo del veintidós de diciembre se incluye una obra maestra llamada "La Natividad" pintada por el Maestro Sopetrán en el año 1470. Este cuadro se puede encontrar en el Museo del Prado y representa el nacimiento de Jesús. La obra incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños del colegio de San Ildefonso, quienes tienen cada año la responsabilidad de cantar los números ganadores del sorteo. Esta tradición navideña se remonta a 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio cantó por primera vez los números ganadores. Desde entonces, los niños de San Ildefonso han sido parte fundamental del sorteo del veintidós de diciembre. Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subir al escenario para cantar los premios, cada año se presentan decenas de niños voluntarios. Sin embargo, no cualquiera puede participar: deben tener ocho años o más, buena voz y fluidez verbal, entre otros requisitos.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario consta de 99.999 números (y bolas) que se colocan dentro de dos bombos diferentes. Un bombo contiene las bolas numeradas mientras que el otro contiene las bolas con premios. El sorteo comienza extrayendo una bola numerada seguida por una bola con premio. Se celebra anualmente el veintidós de diciembre y reparte un total aproximado de 2.520 millones de euros en premios. En total se emiten 172 millones de décimos, divididos en 180 series de 100.000 billetes. Cada billete está compuesto por diez décimos y el costo de cada uno es de 20 euros. La Lotería de Navidad es el sorteo que más premios reparte en España, con un total aproximado de veintiséis millones de décimos premiados después del sorteo del veintidós de diciembre.

