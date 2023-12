46083, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 46083 que ha sido vendido en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado o roto, debes tener cuidado al intentar repararlo por tu cuenta, ya que esto podría considerarse falsificación y el décimo sería inválido.

En lugar de eso, lo más recomendable es acudir a una administración oficial para que verifiquen su autenticidad y determinen si aún puede ser válido para cobrar el premio correspondiente.

Si el daño es muy severo y no pueden certificar su autenticidad en ese momento, seguramente enviarán el décimo a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo remitirán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para intentar comprobar su autenticidad.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has sido agraciado con un premio de la pedrea en la Lotería de Navidad, podrás cobrarlo en efectivo siempre y cuando el monto no supere los 2.000 euros. En este caso, podrás dirigirte a una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado para recibir tu premio en metálico o incluso por medio de Bizum.

Por otro lado, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La diferencia entre un décimo y una participación

Es importante destacar que al jugar a la Lotería de Navidad existe una diferencia clave entre tener un décimo y tener una participación.

Cuando juegas con un décimo, estás apostando 20 euros por un número específico. Ese décimo es exclusivamente tuyo y cualquier premio que corresponda será enteramente tuyo (a menos que lo hayas compartido previamente).

En cambio, las participaciones son diferentes, ya que no son emitidas por la Administración sino por personas, asociaciones o empresas. Estas participaciones representan fracciones del décimo original y su coste es menor al costo total del décimo (generalmente inferior a los 20 euros). Como resultado, el premio correspondiente también será proporcionalmente menor al del décimo completo.

Además, es importante mencionar que algunas veces se venden participaciones a un precio mayor al valor real de la fracción jugada. Esto ocurre en casos como las participaciones de viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.