39919, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 39919 que ha sido vendido, entre otros, en Oviedo (Asturias), en Barcelona, en Leioa (Bizkaia), en Castellon de la Plana (Castellón), en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), en Madrid, en Totana (Murcia), en Málaga, en Manises (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Si bien no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados que han ganado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo, el segundo o tercer premio, entonces sí tendrás que tributar. Sin embargo, en el caso de un premio menor como la pedrea, este está exento de carga impositiva y no es necesario declararlo.

Es posible que no te hayas percatado, pero cada año los décimos de Lotería de Navidad presentan una imagen diferente impresa en ellos. Esto no siempre fue así. En sus inicios y durante muchos sorteos posteriores, los décimos no contaban con ninguna imagen impresa; simplemente mostraban el número del sorteo y su fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX. Fue entonces cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso.

En el sorteo de este año, la obra de arte plasmada en los décimos es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta pintura, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Se trata de un conjunto compuesto por tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora o porque se rompió un trozo, debes evitar medidas que puedan ser consideradas falsificaciones. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva puede hacer que el décimo sea invalidado.

La mejor opción es acudir a una administración de Loterías para que verifiquen su autenticidad. Si el décimo está demasiado dañado y no pueden confirmar dicha autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estos a su vez enviarán el décimo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para verificar su autenticidad como boleto ganador.

Recuerda que si has sido uno/a de los/as agraciados/as con alguna cantidad económica en la Lotería navideña deberás cumplir con tus obligaciones tributarias correspondientes.

