05054, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados se encuentra el número 05054 que ha sido vendido, entre otros, en Llodio (Araba), en Badalona (Barcelona), en Barakaldo (Bizkaia), en Santander (Cantabria), en Villanueva de la Vera (Cáceres), en Madrid, en Cangas y Vigo (Pontevedra) y en Albaida y Alzira (Valencia). Si has sido afortunado y tienes un décimo del número premiado, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea, un premio que reparte 1.000 euros por serie. Sin embargo, si solo posees una décima parte del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición con más de 200 años de historia. Su primera edición tuvo lugar en diciembre de 1812 en Cádiz durante la invasión napoleónica. En aquel momento, España estaba sumida en la Guerra de Independencia contra Francia y necesitaba recaudar fondos para hacerle frente.

Inicialmente conocido como "Sorteo de Navidad", no fue hasta el año 1892 cuando se utilizó por primera vez el nombre actual: "Lotería de Navidad". A partir de entonces, los décimos ya llevaban impreso este nombre.

A pesar incluso del conflicto bélico que supuso la Guerra Civil española, el sorteo no dejó nunca de celebrarse. Tanto republicanos como nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes durante ese periodo.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario consta de 99.999 números y bolas que se introducen en los famosos bombos utilizados para este sorteo. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo de los números y otra del bombo de los premios.

Este evento, que tiene lugar cada 22 de diciembre, reparte un total de 2.520 millones de euros en premios. Se emiten 180 series compuestas por 100.000 billetes, lo que suma un total de 172 millones de décimos.

La Lotería de Navidad es el sorteo con más premios en España, ya que se estima que aproximadamente 26 millones de décimos resultan ganadores.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad y rapidez. Sin embargo, pocos conocen la posibilidad de cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad a través del servicio Bizum. Esto incluye el cobro del premio correspondiente a la pedrea (para aquellos premios inferiores a 2.000 euros), siempre y cuando se acuda a una Administración autorizada.

Los pasos para cobrar el premio mediante Bizum son sencillos:

1) Acude a una Administración oficial de Loterías.

2) Accede a la aplicación móvil o web bancaria.

3) Genera un código QR en la plataforma correspondiente al servicio Bizum.

4) Muestra este código QR al empleado o trabajador encargado en la Administración para su validación.

De esta forma, recibirás instantáneamente el dinero correspondiente al décimo ganador en tu cuenta bancaria.

En resumen, aunque no hayas ganado un gran premio millonario en la Lotería de Navidad, obtener una pedrea sigue siendo una alegría que te permitirá comenzar la Navidad con un dinero extra. La Lotería de Navidad tiene una larga trayectoria histórica y su funcionamiento se basa en la extracción de números y premios de los famosos bombos. Además, si eres afortunado y has ganado la pedrea, ahora puedes cobrar tu premio utilizando el servicio Bizum. No olvides seguir los pasos mencionados para recibir el dinero directamente en tu cuenta bancaria.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.