El 86953, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 86953 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, Santa Coloma de Gramenet y Vic (Barcelona), en Navalmoral de la Mata (Cáceres), en Benalup y Cádiz (Cádiz), en Madrid, en Burgo de Osma (Soria), en Aldaia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad nunca sería igual sin ellos. Los niños del colegio San Ildefonso tienen cada año la importante misión de cantar los números que salen en el sorteo. Esta tradición navideña tiene su origen en 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un estudiante del colegio cantó por primera vez los números ganadores. Desde entonces, los niños y niñas de San Ildefonso ponen voz a esta celebración tan esperada que tiene lugar el 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios, decenas de niños se presentan como voluntarios para formar parte del evento cada año. Sin embargo, no cualquiera puede participar; hay ciertos requisitos que deben cumplirse para ser seleccionado: tener más de ocho años y poseer una buena voz o fluidez verbal son algunos ejemplos.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Una vez finalizado el sorteo y realizadas las verificaciones correspondientes a los números extraídos, los afortunados agraciados con un premio de la Lotería de Navidad pueden cobrar su dinero desde el mismo 22 de diciembre.

El método para cobrar el premio puede variar según la cantidad ganada. Por ejemplo, si el premio es inferior a 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado. Además, existe la opción de cobrarlo a través de Bizum o en efectivo.

En caso de premios con cantidades superiores, el proceso para cobrarlos implica acudir obligatoriamente a una entidad financiera autorizada.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados ganadores en la Lotería de Navidad y has logrado un premio como el Gordo, el segundo o tercer puesto, deberás declararlo ante Hacienda. Sin embargo, si se trata de un premio menor como la pedrea, no tendrás que preocuparte por ello. Estos premios están exentos de carga impositiva y no es necesario realizar ninguna declaración adicional.

Al acudir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y recibirlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente si fuese necesario.

Recuerda que aunque no sea un gran monto económico, ganar un premio en la Lotería de Navidad siempre es motivo para celebrar y añadir algo más especial a tus fiestas navideñas. ¡Disfruta tu suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.