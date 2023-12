40875, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 40875 que ha sido vendido en Playa del Inglés (Las Palmas), en Valencia de Don Juan (León), en Sevilla y en Zaragoza. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad 2023 y tu décimo está dañado debido a situaciones como haberlo metido en la lavadora o que se haya roto un trozo, es importante tomar las medidas adecuadas sin recurrir a soluciones irreversibles como pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva, ya que esto podría considerarse intento de falsificación.

La mejor opción en estos casos es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar su autenticidad y determinar si el décimo puede seguir siendo válido a pesar del daño causado. Si el décimo está muy dañado y no se puede confirmar su autenticidad, lo más probable es que la administración lo envíe a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para intentar comprobar su autenticidad como boleto legítimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta al recibir un premio en la Lotería de Navidad es el impuesto que Hacienda retiene. Aunque no es necesario pagar impuestos por todos los premios, existen ciertos límites establecidos.

En el caso de la pedrea, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas. Esto significa que si has ganado una serie premiada con 1.000 euros, no tendrás que pagar ningún impuesto sobre esa cantidad. Sin embargo, si el premio supera los 40.000 euros, se aplicará una retención del 20% sobre el exceso.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Al ganar un premio en la Lotería de Navidad, es importante tomar ciertas precauciones y seguir algunos pasos para asegurarte de reclamar tu premio correctamente y proteger tu anonimato.

Una recomendación importante es proteger tu anonimato y evitar revelar públicamente tu fortuna recién adquirida. Aunque puede ser tentador salir a celebrarlo con todos tus conocidos, esto también puede llevar a que mucha gente se entere del dinero que has ganado. En su lugar, es mejor mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio.

Recuerda que cualquier premio superior a 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada. Además, es fundamental no confiar tu décimo premiado a nadie, ya que los décimos de lotería son como un resguardo al portador y cualquier persona que lo tenga en su poder puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, también debes tener en cuenta las implicaciones en caso de matrimonio en régimen de gananciales o separación de bienes. En el primer caso, el premio se repartiría al 50%, mientras que en el segundo caso, el premio le corresponderá a quien haya comprado el décimo. Es importante considerar también cómo cobrarlo, ya que esto puede tener efectos colaterales en la declaración de la renta.

Por último, si tienes una participación o has compartido un décimo con otra persona o entidad, es necesario contactar con la otra parte para determinar cómo cobrar tu premio. En caso de ser una participación adquirida a través de una organización o entidad específica, ellos te indicarán los pasos a seguir para reclamar tu premio.

En resumen, ganar un premio en la Lotería de Navidad puede ser emocionante y gratificante. Sin embargo, es importante tomar las medidas adecuadas para proteger tu anonimato y asegurarte de reclamar correctamente tu premio. Siguiendo estos consejos y consultando con expertos si es necesario, podrás disfrutar plenamente del dinero ganado sin problemas ni complicaciones adicionales.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.