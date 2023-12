40955, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 40955 que ha sido vendido, entre otros, en Almería, en Barcelona y Sant Quirze del Vallès (Barcelona), en Ortuella (Bizkaia), en San Fernando (Cádiz), en Santa María del Camí (Illes Balears), en Madrid, en Reus (Tarragona), en Ocaña (Toledo) y en Valencia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar un décimo es apostar 20 euros por un número y ese décimo es tuyo exclusivamente (siempre que no lo hayas compartido). Además, el décimo es emitido por la Administración.

En cambio, las participaciones son fracciones de un décimo y su coste y premio son inferiores a los del propio décimo emitido por la Administración. En ocasiones, el coste puede ser superior al valor real jugado cuando se compran participaciones de viajes de estudios o asociaciones benéficas.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una recomendación importante para los afortunados ganadores es proteger su anonimato. Aunque es comprensible querer celebrarlo públicamente, mantener el anonimato puede ser beneficioso. Lo mejor es pedir una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Es fundamental no confiar tu décimo premiado a nadie, ya que cualquiera que lo tenga en su poder puede cobrar el premio. Si tienes pareja, es recomendable acudir con ella, ya que los matrimonios en régimen de gananciales deben repartirse el premio al 50%. En caso de separación de bienes, el premio pertenece exclusivamente a quien haya comprado el décimo. Además, ten en cuenta que la forma en la que cobres el premio afectará a tu declaración de la renta.

No te apresures gastando todo el dinero del premio; medita tus próximos movimientos y consulta con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero conviene tomar decisiones informadas y evitar prisas innecesarias.

Si tienes una participación o compartes un décimo, debes contactar con la otra parte o con aquella organización o entidad a quien se lo compraste para obtener información sobre cómo cobrar tu premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos que se utilizan. Es importante entender las diferencias entre un décimo, número, billete y serie.

Un número es una combinación de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad hay 100.000 números disponibles, del 0 al 999.999.

El décimo es el boleto o papel que compramos para participar en la lotería. Como su nombre indica, representa la décima parte de un billete y tiene un coste de 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos.

El billete está formado por diez décimos del mismo número. Comprar un billete implica desembolsarse 200 euros (10 veces el precio del décimo). Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, ganarás 4 millones de euros.

La serie es un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo de la Lotería de Navidad. Cada serie tiene 100.000 billetes y cada uno contiene diez décimos. En esta edición, hay disponibles 185 series (1.850 millones de décimos).

En resumen, jugar a la Lotería de Navidad implica tener claro qué significa tener un décimo o una participación, cómo reclamar tu premio si eres afortunado/a y qué diferencias existen entre los términos relacionados con este popular sorteo navideño como son el número, el billete y la serie.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.