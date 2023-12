04364, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España. Cada 22 de diciembre, miles de personas se reúnen alrededor del televisor o la radio para escuchar los números premiados y comprobar si tienen suerte. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 04364 que ha sido vendido, entre otros, en Córdoba, en Andoain (Gipuzkoa), en Albolote (Granada), en Cervera (Lleida), en Madrid y en Aielo de Malferit, Albaida, Alzira, Sueca y Valencia (Valencia), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda, ya que todos los premios están sujetos a retención fiscal. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. En el caso concreto de la pedrea, al ser un premio menor, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda.

Los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas y no requieren ninguna declaración adicional. A partir de esa cifra, habrá que calcular un 20% para determinar el importe sujeto a retención fiscal.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has ganado un premio en la Lotería de Navidad como la pedrea, puedes estar tranquilo/a porque no tendrás que declararlo a Hacienda. Los premios menores como este están exentos de carga impositiva y no es necesario realizar ninguna gestión adicional.

Sin embargo, si has tenido más suerte y te ha tocado el Gordo, el segundo o tercer premio, sí que deberás tributar por ellos. En estos casos, al acudir a la entidad financiera autorizada para reclamar el premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte millones de euros en premios cada año. A continuación, te presentamos un resumen de los principales premios del sorteo:

- El Gordo de Navidad: es el premio más esperado y reparte 4.000.000 euros por serie y 400.000 euros por décimo.

- Segundo premio: otorga 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.

- Tercer premio: entrega 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.

- Cuartos premios: son dos cuartos premios, cada uno agraciado con 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo.

- Quintos premios: se reparten ocho quintos premios, con un valor de 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

- Pedrea de cinco cifras: este es el premio que has ganado tú, con una cuantía de 1.794 series agraciadas con un total de 1.794.000 euros (100 euros por décimo).

Además, también hay otros tipos de aproximaciones al primer, segundo y tercer premio, así como centenas del primer al tercer premio y terminaciones del primer al tercer lugar que reciben diferentes cantidades en función del número agraciado.

En resumen, aunque no te hayas llevado el Gordo de Navidad, ganar la pedrea es una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. Recuerda que no tendrás que declararlo a Hacienda y podrás disfrutarlo sin preocupaciones. ¡Felicidades nuevamente por tu premio!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.