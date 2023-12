49534, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 49534 que ha sido vendido en Aldaia, Mislata, Requena y Valencia (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra y afrontar los gastos navideños.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa para aquellos que no están familiarizados con sus términos específicos. Es importante entender las diferencias entre un décimo, número, billete y serie para poder comprender mejor este popular sorteo navideño.

Un número es una combinación única y sencilla compuesta por cinco cifras impresas en el décimo que adquirimos para participar en el sorteo de Lotería de Navidad. Hay un total de 100.000 números disponibles (del 0 al 99999) en este sorteo anual.

El décimo es probablemente el término más familiar para la mayoría de personas. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, un décimo representa la décima parte de un billete completo. Los ciudadanos pueden comprar uno o varios décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no. Cada décimo tiene un coste de 20 euros y existen 1.950 décimos disponibles para cada número.

Un billete, por otro lado, está formado por diez décimos del mismo número. Comprar un billete completo supone desembolsarse 200 euros en lugar de los 20 euros que cuesta un único décimo. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, ganarás 4 millones de euros en lugar de los 400 mil euros correspondientes a una única serie.

Una serie es probablemente el término más confuso en este contexto. Una serie se compone de todos los billetes (100.000) que tienen la misma combinación numérica dentro del sorteo de Lotería de Navidad. En esta edición, hay disponibles 185 series, lo que equivale a un total de aproximadamente 1.850 millones de décimos.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin la participación y entusiasmo de los niños del colegio San Ildefonso, quienes tienen la importante misión cada año durante el sorteo: cantar los números premiados.

Esta tradición navideña tiene sus raíces en el año 1771 durante el reinado del rey Carlos III cuando se eligió a un niño del colegio San Ildefonso como el primer estudiante en cantar los números de la Lotería. Desde entonces, los niños de este colegio se han convertido en los encargados de ponerle voz a la banda sonora del 22 de diciembre.

Aunque son solo unos pocos los afortunados que tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar durante el sorteo, cada año se presentan decenas de niños como voluntarios para participar en esta tradición. Sin embargo, no cualquiera puede ser elegido; existen requisitos específicos como tener más de ocho años, poseer una buena voz o fluidez verbal, entre otros.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta que hay un total de 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre 100.000) para que tu décimo coincida con el número premiado como primer premio del sorteo.

Naturalmente, cuantos más décimos juegues, mayores serán tus probabilidades. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico y consideramos otros premios menores; la probabilidad general aumenta alrededor del 5%. Incluso si solo te conformas con recuperar lo invertido mediante el reintegro (acertando únicamente la última cifra del número premiado), las posibilidades son aún mayores: un 9,99%.

En resumen, aunque las probabilidades pueden parecer bajas para llevarse uno de los grandes premios en la Lotería de Navidad como el Gordo, es importante recordar que esta lotería reparte miles de premios en diferentes categorías, brindando la oportunidad de ganar algo a un gran número de participantes. Además, cada premio puede ser una alegría para empezar las fiestas con un poco más de dinero en el bolsillo.

En conclusión, la Lotería de Navidad es un evento tradicional y esperado por muchos durante las fiestas navideñas. Con sus términos específicos y su probabilidad única, este sorteo ofrece la posibilidad de ganar grandes premios o simplemente disfrutar del espíritu festivo mientras se sueña con la suerte del Gordo. Aunque no todos pueden ser agraciados con el primer premio, cada décimo tiene su valor y puede traer una pequeña alegría en estas fechas especiales.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.