60908, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 60908 que ha sido vendido en Terrassa (Barcelona). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" con más de 200 años en su haber. Su historia se remonta a diciembre del año 1812, en plena invasión napoleónica y cuando Cádiz era el último bastión resistente frente al ejército francés en España.

La idea del sorteo navideño surgió como una forma urgente y necesaria para recaudar fondos que ayudaran a hacer frente al elevado coste económico que suponía la Guerra de la Independencia contra Francia. Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias, fue el impulsor de esta iniciativa en Cádiz.

Inicialmente, el sorteo se celebraba en Andalucía y posteriormente se trasladó a Madrid. Sin embargo, al principio no se conocía bajo el nombre de Lotería de Navidad. Fue el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo la primera referencia al nombre actual del sorteo. Aunque no fue hasta cinco años después cuando los primeros décimos ya figuraban impresos con el nombre "Sorteo de Navidad".

Incluso durante la Guerra Civil española, este sorteo continuó celebrándose sin interrupciones. A pesar del país dividido en dos bandos enfrentados, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes para mantener viva esta tradición.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno de esos jugadores ansiosos por cobrar tu premio cuanto antes o te preocupa que tu décimo caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para reclamarlo. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad tienen una fecha límite para ser cobrados: tres meses después del día del sorteo extraordinario.

En otras palabras, si has resultado agraciado con un premio en el sorteo navideño tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para hacer efectivo tu premio. Así que no hay necesidad de preocuparse por perder dinero debido a la caducidad.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin la participación especial de los niños del colegio de San Ildefonso. Cada año, estos pequeños tienen la importante misión de cantar los números que salen del bombo durante el sorteo.

Esta tradición navideña se remonta al año 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del colegio se convirtió en el primer estudiante en cantar los números premiados. Desde entonces, los niños de San Ildefonso han sido parte fundamental y han puesto su voz como banda sonora del 22 de diciembre.

A pesar de que solo unos pocos tienen la oportunidad privilegiada de subirse al escenario y participar activamente en el sorteo, cada año muchos niños se presentan como voluntarios para cantar los premios. Sin embargo, no todos pueden formar parte del coro. Para ser seleccionados deben cumplir ciertos requisitos como tener más de ocho años, poseer una buena voz o fluidez verbal, entre otros aspectos evaluados por el colegio.

En resumen, la Lotería Nacional es mucho más que un simple sorteo navideño. Tiene una historia rica y arraigada en nuestra cultura y tradiciones. Además, ofrece premios para todos los gustos y posibilidades económicas. Ya sea con un décimo agraciado con la pedrea o con uno ganador del Gordo, esta lotería siempre tiene algo especial que ofrecernos durante las fiestas navideñas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.