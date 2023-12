41376, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 41376 que ha sido vendido, entre otros, en Castrillón (Asturias), en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Madrid, en Vigo (Pontevedra), en Aielo de Malferit, Aldaia, Alzira y Valencia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas y resulta muy sencillo y cómodo utilizarla para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, como por ejemplo el caso específico del número agraciado con la pedrea (premios hasta 2.000 euros).

Los pasos para cobrar dicho premio vía Bizum son realmente simples:

- Acércate a una administración oficial.

- Accede a tu aplicación bancaria.

- Genera un código QR.

- Muestra ese código al trabajador de la administración para validar el premio.

De esta forma, recibirás el dinero de tu décimo premiado con la pedrea al instante y de manera directa en tu cuenta bancaria.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una recomendación importante para todos aquellos afortunados que resulten ganadores en la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Aunque es normal tener deseos de celebrarlo públicamente, esto puede llevar a que todo el mundo se entere de nuestra fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director del banco donde desees reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Es fundamental no confiarle nuestro décimo premiado a nadie más, ya que estos billetes son como resguardos al portador, lo cual significa que cualquier persona en posesión del décimo puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, es recomendable acudir juntos para reclamar el premio. En caso de matrimonios bajo régimen ganancial, deben repartirse el premio al 50%. Si hay separación de bienes, quien haya adquirido el décimo será quien tenga derecho al premio. Además, debemos tener presente que la forma en que cobremos tiene implicaciones en nuestra declaración de impuestos.

No te apresures gastando todo el dinero del premio sin pensar detenidamente en tus próximos movimientos y consultar con expertos si fuera necesario. El Gordo puede cambiar nuestras vidas, pero conviene no precipitarse.

En caso de tener una participación o compartir un décimo, es necesario contactar a la otra parte involucrada. Si se trata de una participación, la organización o entidad a quien le compraste el décimo te indicará cómo cobrar tu premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los términos utilizados. Aunque se repite año tras año, ciertos conceptos pueden resultar confusos. Es importante entender lo que tenemos entre manos, sobre todo si hemos resultado ganadores.

Número: Se trata de las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad hay un total de 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

Décimo: Probablemente sea el término más conocido y claro para la mayoría de las personas. El décimo es el boleto o papel que compramos. Como su nombre indica, representa una décima parte del billete (recordemos que cada billete está compuesto por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos con el mismo número, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. Existen 1.950 décimos por cada número disponible.

Billete: Los billetes en la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Por lo tanto, un billete no equivale a un "décimo". Comprar un billete supone desembolsar 200 euros (no solo los 20 euros correspondientes al precio del "décimo"). Si resulta que nuestro billete es premiado con El Gordo, tendremos la suerte de ganar 4 millones de euros (no solo 400.000 euros).

Serie: Este es el término más confuso. Una serie está compuesta por un billete de cada número del sorteo de la Lotería de Navidad, lo que significa que una serie contiene 100.000 billetes y cada billete tiene diez décimos. En esta edición, la Lotería de Navidad cuenta con 185 series disponibles, lo que equivale a un total de 1.850 millones de décimos.

Así que ahora ya sabes cómo cobrar tu premio con Bizum, qué hacer si te toca un premio en la Lotería y las diferencias entre un décimo, número, billete y serie en el sorteo navideño más esperado del año. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.