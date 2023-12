91935, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 91935 que ha sido vendido, entre otros, en Cedeira (A Coruña), en Albacete, en Terrassa (Barcelona), en Bilbao (Bizkaia), en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en Cádiz, en Blanes (Girona), en Madrid, en Seseña (Toledo) y en Fuentes de Ebro (Zaragoza). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios y puede ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio de la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo, el segundo o tercer premio, sí tendrás que tributar; sin embargo, al ir a cobrarlo a una entidad financiera autorizada, ya se habrá retenido su parte correspondiente por parte de la Agencia Tributaria. En el caso específico del premio menor como lo es la pedrea, este está exento de carga impositiva.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año se reparten más de 2.500 millones en miles de premios entre los 26 millones aproximadamente que resultan ganadores con cada sorteo navideño.

El Gordo es el primer gran anhelo de los jugadores, con un premio de 4.000.000 de euros y 400.000 euros por décimo.

El segundo premio reparte 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

El tercer premio ofrece una cuantía de 500.000 euros la serie y 50.000 euros por décimo.

Los cuartos premios otorgan a cada uno agraciado con 200.000 euros la serie y 20.000 euros el décimo.

Los quintos premios constan de ocho números agraciados, repartiendo en total una suma de 60.000 euros la serie, es decir, 6.000 euros por cada décimo ganador.

La pedrea de cinco cifras concede 1.794 premios con valor de 1.000 euros cada serie y 100 euros por décimo.

Las aproximaciones al primer premio se traducen en dos suculentas entregas: 20 mil euros para cada número ganador al que le falte una cifra para ser el Gordo; además, 2 mil euros para cada décimo acertante del número anteriormente citado.

Las aproximaciones al segundo premio son dos recompensas consistentes en 12 mil quinientos euros a la serie correspondiente e igualmente mil doscientos cincuenta euros al número parcialmente acertado que lo acompaña; el tercero también arrastra estas regalías pero se queda en 9 mil seiscientos euros la entrega a la numeración totalizada; añadir además novecientos sesenta euros a los billetes parcialmente coincidentes con este último conjunto ya nombrado.

Las centenas del primer, segundo y tercer lugar darán 99 premios respectivamente concediendo 1.000 euros la serie y 100 euros cada décimo premiado; mientras que las centenas correspondientes a los cuartos serán 198 premios, con el mismo valor económico para cada cifra.

Las terminaciones primer premio, segundo premio y tercer lugar se llevarán 999 euros en sus respectivos lotes de la serie; y en cuanto a los reintegros, hablamos de 9.999 entregas de 200 euros por serie (20 euros por billete ganador).

Estos son solo algunos ejemplos de los múltiples premios que se entregan en el sorteo navideño.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad consta de un total de 99.999 números o bolas. Estos se colocan dentro del famoso bombo utilizado para este sorteo tan esperado durante todo el año. Además del bombo con los números, existe otro que contiene los diferentes premios correspondientes a cada número.

El sorteo tiene lugar todos los años el 22 de diciembre y reparte un total aproximado de 2.520 millones en premios entre todos aquellos agraciados con alguno de los números ganadores.

En total se emiten cerca de 172 millones de décimos: 180 series compuestas por 100 mil billetes. Por otro lado, cada billete está dividido en 10 décimos y el coste individual asciende a 20 euros.

La Lotería Navideña es conocida como una de las más grandes del país ya que reparte 26 millones de décimos ganadores una vez ha pasado la fecha marcada en diciembre.

En resumen, la pedrea es uno de los premios más pequeños pero no menos importantes que se reparten en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque no es un premio millonario, puede ser una agradable sorpresa para aquellos agraciados con este número. Además, no hay que preocuparse por declararlo a Hacienda, ya que está exento de carga impositiva. La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España y reparte miles de millones en premios entre los afortunados ganadores.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.